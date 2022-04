Ostatni wolny dzień świąt. Co warto dziś obejrzeć na Netflix? Mamy 15+ propozycji

„Anatomia skandalu”



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„Dziedzice ziemi”



Zaradny młody Hugo Llor próbuje wyrobić sobie reputację w XIV‑wiecznej Barcelonie, wypełniając zarazem obietnicę złożoną rodzinie Estanyol.



„Najsłynniejsze parki narodowe świata”



Serial dokumentalny z komentarzem byłego prezydenta USA Baracka Obamy przybliża piękno najwspanialszych parków narodowych świata.



„Poskromienie złośnicy”



Kiedy naukowczyni o złamanym sercu wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego.



„Gierek”



Historia życia Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR w latach 1970–1980.



„Furioza”



Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała.



„Powrót w kosmos”



Elon Musk i inżynierowie ze SpaceX podejmują się historycznej misji zawiezienia astronautów NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną i zrewolucjonizowania lotów w kosmos.



„W celi”



Laura Willis – kiedyś organizatorka eventów, a teraz naczelnik więzienia – dokumentuje uroki życia za kratkami.



„Bańka”



Komedia o grupie aktorów i aktorek, którzy z powodu pandemii utknęli razem w hotelu, gdzie próbują nakręcić sequel filmu akcji o latających dinozaurach.



„Klub singielek”



Tuż po rozstaniu z chłopakiem Ana bierze udział w zajęciach dla singielek, podczas których otrzymuje szokujące porady miłosne.



„Kocham cię, głuptasie”



Gdy Marcosa rzuca dziewczyna, mężczyzna postanawia przejść metamorfozę z pomocą przyjaciółki z dzieciństwa i internetowego guru.



„Żyj dwa razy, kochaj raz”



Emilio dowiaduje się, że cierpi na chorobę Alzheimera. Zanim straci świadomość, postanawia odnaleźć swoją miłość z dzieciństwa.



„Zróbmy sobie wnuka”



Marian Kosela postanawia sprawić, by jego dorosłe dzieci stanęły na ślubnym kobiercu.



„Projekt Adam”



Podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość.



„Najmro”



Zdzisław Najmrowski, znany całej Polsce jako "król złodziei", poznaje kobietę, dla której chce zmienić swoje dotychczasowe życie.



„Bo we mnie jest seks”



Kalina Jędrusik - zjawiskowa aktorka i piosenkarka. Ma opinię naczelnej skandalistki i seksbomby PRL, polskiej Marilyn Monroe, a przecież największy skandal dopiero się zacznie...

