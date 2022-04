„Wiedźmin”. Oto nowi bohaterowie 3. sezonu serialu. Poznajecie ich?

W 3. sezonie „Wiedźmina”, w roli showrunnerki i producentki serialowej adaptacji kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego, powraca Lauren Schmidt Hissrich.

Co wiemy o fabule kolejnej odsłony „Wiedźmina”? Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę – lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.

Nowi bohaterowie w „Wiedźminie”

Do obsady 3. sezonu serialu „Wiedźmin” dołączyli:

Gallatin – Robbie Amell („Upload”, „Kod 8, Resident Evil: Witajcie w Raccoon City”)

Urodzony wojownik, który dowodzi armią buntowników Scoia'tael walczących po stronie Nilfgaardu. Nie boi się mówić prawdy, ale lojalność wobec swojego ludu prowadzi go do konfliktu z Francescą o władzę.

Milva – Meng'er Zhang („Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”)

Milva, adoptowana przez driady z Brokilonu, jest zaciekłą i utalentowaną łowczynią. Doskonałe umiejętności łucznicze w połączeniu z wyjątkową zdolnością przetrwania czynią z niej groźnego przeciwnika na bezlitosnym Kontynencie – kto się z nią zetknie, robi to na własne ryzyko.

Radowid – Hugh Skinner („Mamma Mia Here We Go Again!”, „Falling For Figaro”, „Fleabag”)

Bawidamek i młodszy brat króla Vizimira, Radowid, niespodziewanie znajduje się w strukturach redańskiego wywiadu. Ze swoją urodą i często pijackim wdziękiem zaskakuje tym, jak przenikliwy potrafi być w sprawach polityki, ale zabawa się skończy, gdy komuś stanie się krzywda.

Mistle – Christelle Elwin („Half Bad”, „Bloods”)

Mistle jest członkinią Szczurów, bandy młodocianych wyrzutków, którzy zabierają bogatym, by dać sobie – a czasem biednym. Jest twardą dziewczyną z ulicy, podejrzliwą wobec wszystkich i żądną zemsty, aż do czasu przypadkowego spotkania, które zmieni wszystko.

