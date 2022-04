Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Iwona żegna się z rodziną

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Iwona żegna się z rodziną przed swoim wyjazdem do USA, za to wcześniej próbuje uratować związek Agaty z Patrykiem. Podczas rodzinnej kolacji Jezierski wpada na pomysł, by o pieniądze na kaucję dla Jowity poprosić Kępskiego. Broda i Zeus znów zostają bez dachu nad głową, bo w przyczepie wybucha nagle pożar i kolejny raz błagają Żabcię o pomoc. Malwina jest przerażona, bo Emilka nagle znika po wyjściu ze spektaklu, na który poszła z klasą. Mała jedzie prosto do fitness klubu i do Hermana.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

