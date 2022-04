„Fear the Walking Dead”. Mamy pierwsze fotki z sezonu 7B! Premiera już niebawem

Producentem wykonawczym „Fear the Walking Dead” jest Scott M. Gimple, a showrunnerami Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, a także Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero i David Alpert. Serial produkowany jest przez AMC Studios.

AMC podzieliło się też ważną informacją dla fanów Kim Dickens, czyli serialowej Madison Clark. Aktorka powróci do obsady serialu „Fear the Walking Dead” – pojawi się w już drugiej połowie 7. sezonu.

„Fear the Walking Dead”, sezon 7B

Co zobaczymy w drugiej połowie 7. sezonu? Minęło kilka miesięcy od nuklearnego wybuchu, po którym jedynym zwycięzcą jest Victor Strand (Colman Domingo). Stworzył swój własny system danin oraz haraczy i bezwzględnie decyduje, kto przetrwa, a kto nie. Reszta grupy mocno ucierpiała, ale dzięki temu wykształciła się w niej wielka determinacja do przeżycia, nawet jeśli oznacza to konfrontację ze Strandem i dalsze poszukiwania Padre – mitycznego miejsca, którego istnienia nikt nie może potwierdzić. Alicia (Alycia Debnam-Carey), teraz niechętna liderka byłych ludzi Teddy’ego, zmaga się z tajemniczą chorobą i konsekwencjami swoich działań. Morgan (Lennie James) stara się wierzyć, że znajdzie swoją rodzinę, i wie, że Alicia stanowi klucz do przetrwania. Kiedy dziewczyna wypowiada wojnę, paranoja i chęć zemsty Stranda tylko rosną, a razem z nimi zagrożenia z każdej ze stron.

„Fear the Walking Dead”, sezon 7B – kiedy premiera?

Premiera serialu „Fear The Walking Dead”, sezon 7B już w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 22:00 na AMC.

