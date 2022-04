Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Ewelina i Bartek w ryzykownej sytuacji

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3405. – o czym będzie?

Michał jest zaskoczony zachowaniem Marysi. Topi smutki w barze i postanawia zemścić się za upokorzenie go. Natomiast Anka przyłapuje Piotrka i Miłkę na wspólnym wieczorze. Czy to coś poważnego? Tymczasem Kamil nadal stara się odzyskać ukochaną. Czy jej jednak jeszcze na nim zależy? Natomiast Emilka cieszy się z telefonu Marcina i tego, że pamiętał o jej urodzinach. Przykro jej bo wygląda na to, że przyjaciółki o nich, niestety, zapomniały. Śmiałek z niecierpliwością czeka na odwiedziny córki. Ewelina chce wrócić do Wrocławia. Uciekając przed mężem, w pośpiechu nie zabrała wielu potrzebnych jej rzeczy. Chce zrobić to pod nieobecność Dawida. Prosi Bartka, żeby jej towarzyszył. Sytuacja jest ryzykowna. Natomiast Wenerski dostaje wyjątkowy prezent od Laury.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

