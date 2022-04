„Nasz nowy dom". Ekipa wyremontuje dom rodziny, która przeżyła niewyobrażalną tragedię

Po śmierci męża pani Ania musiała wyprowadzić się od teściów i przeniosła się do swojego domu rodzinnego, gdzie łączne mieszka 11 osób. Nikt nie ma własnej przestrzeni, chłopcy śpią we wspólnych łóżkach. Wielkim wysiłkiem całej rodziny udało się kupić stary, zniszczony dom dla pani Ani i chłopców, a ojciec kobiety stara się go wyremontować, bo dom nie nadaje się do zamieszkania. Dach przecieka, nie ma w nim ogrzewania i prawie żadnych mebli.

Ekipa „Naszego nowego domu" poruszona dramatyczną historią wyrusza z pomocą, by jak najszybciej rodzinę spotkało w końcu coś dobrego. Remont zrealizuje ekipa Przemka Oślaka, a projektem zajmie się Martyna Kupczyk. Zdjęcia domu przed remontem obejrzycie w naszej galerii.

Kiedy nowy odcinek programu „Nasz nowy dom”?

Nowy odcinek „Naszego nowego domu” już dziś 7 kwietnia, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

„Nasz nowy dom”

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii, czyli 240 odcinków (nie licząc dziewięciu specjalnych).

W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.

