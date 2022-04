Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Nicole zwariowała? Jej zachowanie przerazi widzów

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.



„Na Wspólnej” – co w odcinku 3402.?



Włodek delikatnie daje do zrozumienia Nicole, żeby pomagała mu więcej w barze. Reakcja kobiety jest zaskakująca – rzuca fartuchem i rezygnuje z pracy. Wychodząc z baru Nicole spotyka Martę i proponuje jej podwózkę do pracy swoim nowym autem. Konarska nie spodziewa się, że to może być jej ostatnia przejażdżka.



Jan robi sesję zdjęciową Weronice i Agnieszce. Widząc iskry w oczach Roztockiej, Olszewska stwierdza, że związek z przystojnym fotografem dobrze by jej zrobił. Weronika mówi Antosi, że Jan wyjeżdża do Kanady – oszołomiona słyszy, że córka jedzie razem z nim.



Damian rozwozi jedzenie, a Żaneta desperacko próbuje zastąpić Cieślika w jego obowiązkach. Dzwoniącym petentom nie podoba się, że nie słyszą głosu senatora. Szulcowa wpada na piekielny plan – kupuje modulator głosu! Najpierw próbuje go na Monice – Cieślikowa daje się nabrać.



„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

