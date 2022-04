Dziś w „Pierwszej miłości”. Prawda o chorobie Edwarda wyjdzie na jaw?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3402. – o czym będzie?

Zygmunt wyjawia synowi swoje obawy co do wierności Izabeli. Natomiast Marysia zwierza się Kindze, że jej relacja z Wenerskim rozwija się bardzo powoli. Sama nie chce naciskać na szybsze tempo, mimo że chciałaby częściej go widywać. Jakub postanawia odwiedzić zaskoczoną Laurę i oferuje jej swoją pomoc w domu. Przy okazji odkrywa jej niezwykły talent malarski. Natomiast Lucynka cieszy się na widok swojego brata, Szymona, który przez lata podróżował po świecie i wreszcie wrócił do Polski. Pyta go o plany na przyszłość. Tymczasem Michał ukrywa przed Grażyną swoje problemy finansowe. Kacper wspomina z Marysią początki ich znajomości. Dowiaduje się też, że Edward nie wyjawił córce prawdy o swojej chorobie.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

