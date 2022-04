Co w nowym odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Mamy streszczenie

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3399. – o czym będzie?

Kacper otrzymuje niepokojące wyniki badań jednego ze swoich pacjentów. Ma mu do przekazania niełatwą wiadomość. Sugeruje, żeby jak najszybciej podjął się leczenia i powiadomił rodzinę o swoim stanie zdrowia. Natomiast Grażyna odbudowuje relację z Michałem i ma coraz większe nadzieje na szczęśliwy przebieg wydarzeń. Podkreśla też, że zależy jej na dobrej relacji z Marysią. Postanawia powiedzieć jej o powrocie do Michała. Natomiast Kalina tęskni za Oskarem, który wciąż jest na Mazurach i pisze do niej piękne listy. Związek na odległość daje jej też kilka powodów do zmartwień, a nawarstwiające się obowiązki dokładają stresu. Tymczasem Fabian namawia klienta na kupno nieruchomości od Weksler Development. Artur jest zaskoczony jego skutecznością.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

„Odwilż” – pierwszy polski serial HBO Max Original, już w sieci. Co w odcinkach?