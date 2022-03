„Nasz nowy dom”. Dom z budynku gospodarczego? Mamy zdjęcia z nowego odcinka

Na obrzeżach Radomia stoi niewielki budynek gospodarczy, który ma stać się domem dla pani Patrycji, pana Sławomira i ich dzieci – Ali i Kubusia. Alicja od urodzenia jest dzieckiem niewidomym, choruje na epilepsję i zmaga się z szeregiem niepełnosprawności. Pan Sławek stara się własnymi siłami doprowadzić dom do takiego stanu, by dało się do niego wprowadzić. Na razie jest tylko toaleta i prowizoryczna kuchnia. Ciągła walka o zdrowie Ali i brak środków na własne, dające poczucie bezpieczeństwa lokum, odbierają rodzinie nadzieję na poprawę losu. Sytuację zmienia wizyta Kasi Dowbor, która przekazuje dobrą wiadomość o remoncie.

– Nie wierzę w to, że Pani Kasia do nas przyjechała. Wiem, że jej wizyta może zbliżyć nas do spełnienia naszego marzenia! – powiedziała wzruszona Pani Patrycja.

Kosztowna terapia nie przyniosła efektów

Rodzice Ali znaleźli terapię komórkami macierzystymi w Indiach. To miała być szansa dla niewidomej Ali. Musieli jednak uzbierać ponad 100 tys. złotych. Pan Sławomir wyruszył na rowerze z Radomia do Gdańska, po drodze rozwieszając plakaty, ulotki. Udało się im uzbierać całą kwotę i wylecieć do Indii, ale niestety terapia nie przyniosła oczekiwanych efektów. – Dopiero gdy zobaczyliśmy klinikę, spadł kamień z serca. Zaczęła się cała kuracja, trwała parę dni. Lekarze powiedzieli, że efekt może być do 8 miesięcy. Wróciliśmy, 8 miesięcy minęło i nadal nic. (...) Wierzę, że kiedyś znajdę jakiś sposób, że Ala będzie widziała – mówi pan Sławomir.

Sytuacja na budowie komplikuje się, bo szef ekipy Artur zachorował i dowodzenie musi wyjątkowo przejąć jego brat Adam. Czy nowy kierownik budowy dopilnuje, aby ekipa zdążyła z remontem w 5 dni?

Nowy odcinek „Naszego nowego domu” już dziś 24 marca, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

Harry Styles ogłosił trzeci solowy album! Jest zapowiedź i data premiery krążka