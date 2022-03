Sean Penn jeszcze niedawno był na Ukrainie. Teraz możemy zobaczyć odmienionego aktora w zapowiedzi „Gaslit”

O Seanie Pennie czytaliśmy ostatnio w kontekście wydarzeń na Ukrainie, gdzie aktor kręcił dokument o inwazji Rosyjskiej na kraj rządzony przez Wołodymyra Zełenskiego. Teraz możemy obejrzeć pierwsze zdjęcia i zwiastun serialu, w którym aktywista wcielił się w Johna N. Mitchella.

„Gaslit” z Seanem Pennem i Julią Roberts. O czym będzie serial?

Na początku trailera widzimy partnerującą mu na ekranie Julię Roberts, która zagrała żonę byłego prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych Marthę Mitchell. Zapowiedź ukazuje różne reakcje opinii publicznej na jej słowa – niektórzy chwalą ją za mówienie prawdy, inni odrzucają jako niewiarygodną. Zwiastun nieco przyspiesza, gdy Martha zostaje poinformowana, że jest paranoiczką i nic, co mówi o Watergate się nie wydarzyło.

Kto jeszcze w obsadzie?

Do Roberts i Penna w serialu dołączyli Dan Stevens (jako John Dean), Betty Gilpin (jako Mo Dean), Shea Whigham (jako G. Gordon Liddy) i Darby Camp (jako Marty Mitchell). Roberts pełni również funkcję producenta wykonawczego z ramienia Red Om Films. Serial został stworzony przez Robbiego Pickeringa, który będzie także showrunnerem i producentem wykonawczym.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mam okazję podzielić się ze światem łamiącą serce, fascynującą historią Marthy Mitchell. Martha była pierwszym i najgłośniejszym głosem, który wypowiedział się przeciwko nieudolnej, nieuczciwej administracji prezydenckiej i jednym z najbardziej skomplikowanych i niezrozumiałym tamtej epoki – przekazał Pickering.

Serial „Gaslit” zadebiutuje 24 kwietnia na platformie Starz. Nie jest jeszcze jasne, na jakiej platformie w Polsce będziemy mogli go obejrzeć. Jak to się zmieni – z pewnością wrócimy do was z informacjami na ten temat.

