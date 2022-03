„Nasz nowy dom". Rodzina mieszka w zrujnowanym domu w Drahlach. Zobaczcie budynek przed remontem

W podlaskich Drahlach, w starym drewnianym domu mieszka pan Krystian z żoną Anną i synkiem Kacperkiem. Wraz z rodziną mieszka ojciec pana Krystiana – Andrzej. Pięcioletni Kacperek cierpi na autyzm i epilepsję. Pan Krystian pracuje jako sanitariusz w szpitalu w pobliskiej Sokółce, większość dochodów rodzina przeznacza na leczenie i rehabilitację Kacpra. Dojazdy, leki, turnusy rehabilitacyjne – wszystko to całkowicie rujnuje budżet domowy.

Pani Ania poświęca cały swój czas dziecku, Kacper nie może zostawać sam, ma tendencje do autoagresji. Dom rodziny nie jest kompletnie przystosowany do potrzeb chorego dziecka. – Marzę o nowym domu i o zdrowiu Kacperka – mówi pani Anna. Dziadek Andrzej jakiś czas temu wziął kredyt, by wymienić pokrycie dachu. Teraz ciężko pracuje, by kredyt spłacić.

Niestety sytuacja finansowa nie pozwala na załatwienie innych pilnych spraw – ocieplenie domu, przystosowanie łazienki, stworzenie przestrzeni bezpiecznej dla Kacpra. Dlatego w Drahlach pojawia się ekipa „Naszego nowego domu". Remont zrealizuje ekipa Wieśka Nowobilskiego, a projektem zajmie się Martyna Kupczyk.

„Nasz nowy dom” – kiedy oglądać?

Nowy odcinek „Naszego Nowego Domu” już dziś, 10 marca, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

