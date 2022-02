Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Rozpiska premier

Co obejrzymy na Netflix w tym tygodniu? Platforma przygotowała dla nas kilka ciekawych propozycji. Obejrzymy 1. sezon serialu „Układanka” i serii dokumentalnej „Koszmarny lokator”. Poza tym w końcu w serwisie zadebiutuje film „Wyjazd na weekend” z Leighton Meester, znaną z „Plotkary”. Na platformie obejrzymy także nowości takie jak: „L'agence. Luksusowe nieruchomości”, „O północy w Pera Palace” czy „Beznadzieja”. Jakie jeszcze produkcje będziemy mogli obejrzeć? Sprawdźcie listę.

„Koszmarny lokator” – 1 marca

Bezlitośni oszuści. Bezwzględni mordercy. Te przerażające, wzięte z życia historie opowiadają o najgorszych współlokatorach, jakich można sobie wyobrazić.





„Układanka” – 4 marca



Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.



„Wyjazd na weekend” – 3 marca

Najlepsza przyjaciółka Beth znika podczas wycieczki do Chorwacji. Beth próbuje ustalić, co się z nią stało, ale każdy kolejny trop okazuje się kłamstwem.





„Walka z lodem” – 2 marca

Duński kapitan Ejnar Mikkelsen w 1909 roku wyrusza na polarną ekspedycję, by udowodnić, że Grenlandia jest jedną wyspą, do której nie ma praw USA.





„Strażnicy sprawiedliwości” – 2 marca



Kiedy ich pozornie nieustraszony przywódca ulega samozniszczeniu, drużyna superbohaterów z problemami musi stawić czoła złu trawiącemu świat — i sobie samym.



„Kłamstwa i oszustwa” – 4 marca



Nauczycielka literatury chce pociągnąć do odpowiedzialności chirurga, który zgwałcił ją na randce.



„L'Agence. Luksusowe nieruchomości” – 3 marca



Bohaterami programu są członkowie rodziny Kretzów, którzy pomagają klientom w kupnie i sprzedaży luksusowych nieruchomości we Francji i innych krajach.



„Futro z misia” – 2 marca

Kiedy z komisariatu w Tczewie zostaje ukradziona marihuana, agenci Dzik i Żubr postanawiają odszukać sprawców.





„O północy w Pera Palace” – 3 marca



W zabytkowym hotelu w Stambule dziennikarka przeniesiona w przeszłość musi zapobiec spiskowi, który może zmienić dzieje współczesnej Turcji.



„Beznadzieja” – 4 marca

Złamane serce, brak pracy i trzydziestka na karku. Leyla chce zacząć swoje życie od nowa, tymczasem jej rodzina nie ustaje w wysiłkach, by ją z kimś zeswatać.





„Piraci. Ostatni królewski skarb” – 2 marca

Dzielna załoga piratów z Joseon stawia czoła burzliwym wodom, zagadkowym wskazówkom oraz wojowniczymi rywalom w poszukiwaniu zaginionego na morzu królewskiego złota.





„Jak przeżyć w raju. Opowieść rodzinna” – 3 marca

W porze suchej warunki na pustyni Kalahari są coraz trudniejsze. Zwierzęta wszystkich gatunków muszą trzymać się swoich stad, żeby przeżyć.





„Dziki rytm” – 2 marca

Dwa przeciwległe światy dwóch tancerek z Kolumbii zderzają się ze sobą na parkiecie i poza nim, kiedy ambicje i dążenie do sukcesu sprowadzają je na złą drogę.





„Whindersson Nunes: To właśnie ja” – 3 marca

Komik Whindersson Nunes prezentuje swoje zwariowane wcielenia i spojrzenia na różne kultury na historycznej scenie teatru Amazonas.

