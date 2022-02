„Barwy szczęścia”. Co w nowym odcinku? Justin wydzwania do Oliwki

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Żabcia zadomowiła się u Justina, Jowity i Sławki, a do tego znajduje pracę w lokalu Radka i Vincenzo. Kasia dostaje wiadomość o śmierci Francesco, Włocha, z którym po trzęsieniu ziemi została uwięziona pod gruzami. Górka wyznaje Łukaszowi, że mężczyzna powierzył jej wielki sekret. Justin wydzwania do Oliwki, która jednak postanowiła przewietrzyć głowę i wyjechać nad morze, z dala od romantycznych pokus. Grzelakowie szykują się do przeprowadzki do nowego domu w Borkach. Podczas spaceru z Hubą, Aleks znajduje w lesie kandydatkę na kolejnego członka ich rodziny.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

