Oscary 2024. Ryan Gosling, czyli Ken z „Barbie”, oburzony nominacjami. Wydał oświadczenie

W historii kina tylko 53 filmom udało się dotychczas przekroczyć barierę 1 mld dolarów zysków. „Barbie” przekroczyła ten próg bardzo szybko, przy okazji stając się jedyną produkcją na tej liście, która została wyreżyserowana przez kobietę.

O filmie było jednak bardzo głośno już przed premierą. Jeden z jego zwiastunów, nawiązujący do „Odysei Kosmicznej” Stanleya Kubricka, bił rekordy oglądalności. Podobnie było z finałowym trailerem, w którym Barbie zadaje znane już fanom filmu pytanie: „Myślicie czasami o śmierci?”.

Teraz mówi się, że scenariusz feministycznego filmu o nierównościach płci, ze słynnym monologiem na temat bycia kobietą Ameriki Ferrery, nabrał szczególnego znaczenia w obliczu oscarowych nominacji. Wyróżniona przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej nie została bowiem ani reżyserka Greta Gerwig, ani grająca Barbie Margot Robbie, która jest też producentką obrazu. Nominację zdobył natomiast Ryan Gosling, który wcielił się w Kena. „To właściwie cała fabuła »Barbie«” – czytamy na jednym z memów, które powstały po ogłoszeniu filmowych wyróżnień.

Ryan Gosling wydał oświadczenie w sprawie nominacji do Oscarów

43-letni Ryan Gosling postanowił wydać oświadczenie w sprawie. Wyraził radość z powodu własnej nominacji i rozczarowanie ze względu na pominięcie przez oscarwą Akademię swoich koleżanek z planu.

„Jestem niezwykle zaszczycony, że moi koledzy nominowali mnie wraz z tak niezwykłymi artystami w roku, w którym zadebiutowało tak wiele wspaniałych filmów. Nigdy nie myślałem, że to powiem, ale jestem też niesamowicie zaszczycony i dumny, że stało się to dzięki roli plastikowej lalki o imieniu Ken” – czytamy. „Ale nie ma Kena bez Barbie i nie ma filmu o Barbie bez Grety Gerwig i Margot Robbie, dwóch osób najbardziej odpowiedzialnych za ten historyczny i cieszący się światową sławą obraz. Żadne uznanie nie byłoby możliwe dla nikogo biorącego udział w filmie bez ich talentu, hartu ducha i geniuszu” – podkreślił. „Powiedzieć, że jestem rozczarowany faktem, że nie zostały nominowane w swoich kategoriach, byłoby niedopowiedzeniem (...) Rozśmieszyły nas, złamały nam serca, popchnęły kulturę i stworzyły historię. Ich praca powinna zostać doceniona wraz z innymi bardzo zasłużonymi nominowanymi” – zaznaczył Gosling.

America Ferrera o braku nominacji do Oscara dla Grety Gerwig

Na koniec Gosling pogratulował również Americe Ferrerze, jedynej kobiecie z obsady „Barbie”, która została nominowana za rolę w filmie. Aktorka w rozmowie z „Variety” po ogłoszeniu nominacji przekazała, że „nawet nie może uwierzyć, że to się naprawde dzieje”, jednak podkreśliła, że jest niesamowicie rozczarowana faktem, że Greta Gerwig nie została nominowana w kategorii „najlepsza reżyseria”.

– Greta zrobiła prawie wszystko, co reżyser może zrobić, aby na to zasłużyć – stwierdziła Ferrera. – To rozczarowujące, że nie widzimy jej na tej liście – powiedziała aktorka.

To samo Ferrera miała do powiedzenia na temat pominięcia w nominacjach Margot Robbie. – Być może ludzie dali się zwieść myśleniu, że ta praca wydaje się łatwa, ale Margot jest czarodziejką ekranową i jednym z zaszczytów w mojej karierze było to, że mogę być świadkkiem jej niesamowitego popisu. Wnosi do tej postaci mnóstwo serca, humoru, głębi, radości i zabawy. W mojej książce jest mistrzynią – podkreśliła.

