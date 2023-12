„Chłopi” z szansą na dwa Oscary. „Wskoczyliśmy na listę faworytów”

Film „Chłopi” bez wątpienia odniósł już ogromny sukces. Polski kandydat do Oscara to zdecydowanie najpopularniejszy polski film od czasu pandemii, która na nowo zdefiniowała branżę kinową – wiadomo, że zobaczyło go już ponad 1,52 miliona widzów. Widzowie pokochali uniwersalną historię i świetnie zagranych bohaterów powieści Reymonta, ale także odmienną technikę, w której został zrealizowany obraz. Teraz okazuje się, że produkcja została także doceniona za granicą.

„Chłopi” nominowani do Oscara w dwóch kategoriach

Wiadomo, że „Chłopi” są polskim kandydatem do Oscara jako „najlepszy film międzynarodowy”, jednak producenci zgłosili obraz jeszcze do rywalizacji w czterech innych kategoriach. Teraz okazało się, że produkcja powalczy o szansę na nominację w dwóch z nich. 7 grudnia Akademia Filmowa ogłosiła bowiem tzw. „shortlisty”, na podstawie których można dowiedzieć się, że obraz może dostać Oscara nie tylko za najlepszy film międzynarodowy, lecz także za najlepszą animację.

– Po ogłoszeniu, że jesteśmy polskim kandydatem do Oscara, wskoczyliśmy na listę faworytów do tak zwanej shortlisty [skrócona lista filmów, które mają szansę dostać nominację do Oscara – przyp. red.] – bardzo się z tego powodu cieszymy. Film jeszcze nie był wyświetlany w USA w kinach, co oznacza, że ludzie, którzy go widzieli, oglądali go albo na festiwalu w Toronto, w Hamptons lub w Los Angeles – opowiedział w rozmowie z Gazeta.pl Sean Bobbitt, jeden z producentów „Chłopów”.

Promocja „Chłopów” w USA

W grudniu „Chłopi” mają wejść w ramach kwalifikacyjnego wyświetlania do kin w Los Angeles i być może w Nowym Jorku. Żeby dotrzeć do jak największej liczby członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, twórcy "Chłopów" organizują specjalne pokazy i spotkania z autorami dzieła, na które zapraszają decyzyjne osoby. Kampania przedoscarowa polega bowiem głównie na tym, aby dotrzeć do jak największego grona osób, które będą potem głosować i decydować o nominacjach.

Fabuła filmu „Chłopi”

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

