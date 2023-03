Aktorki, które pobiły oscarowe rekordy. Najmłodsza laureatka miała 10 lat

Aktorka z największą liczbą nagród

Katharine Hepburn otrzymała cztery Oscary. Kolejno za filmy: „Poranna chwała” (1933), „Zgadnij, kto przyjdzie na obiad” (1967), „Lew w zimie” (1968) i „Nad złotym stawem” (1981).



Aktorka z największą liczbą nominacji



Meryl Streep otrzymała 17 nominacji do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz cztery nominacje do tej nagrody w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. To czyni ją najczęściej nominowaną aktorką w historii Akademii. Otrzymała do tej pory trzy statuetki za role w: „Sprawa Kramerów”, „Wybór Zofii” oraz „Żelazna Dama”.



Aktorka z największą liczbą nominacji (bez zdobytej nagrody)



Deborah Kerr sześć razy nominowana była do Oscara za role pierwszoplanowe. Kolejno za filmy: „Edward, mój syn” (1949), „Stąd do wieczności” (1953), „Król i ja” (1956), „Bóg jeden wie, panie Allison” (1957), „Osobne stoliki” (1958) i „Przybysze o zmierzchu” (1960). W 1994 roku Akademia Filmowa przyznała jej nagrodę honorową – Oscara Specjalnego.



Najstarsza laureatka



Jessica Tandy w wieku 80 lat odebrała Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie „Wożąc panią Daisy” (1989).



Najstarsza nominowana

Emmanuelle Riva w wieku 85 lat została nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za swoją rolę w filmie „Miłość” (2012).



Najmłodsza laureatka Oscara



Tatum O'Neil w wieku 10 lat otrzymała Oscara za rolę w filmie „Papierowy księżyc”. Zachwyciła zarówno widzów, jak i krytyków, przez co do tej pory pozostaje najmłodszą w historii i jedną z nielicznych osób, które tego typu wyróżnienie dostały za debiut.



Najmłodsza nominowana

Quvenzhané Wallis w wieku 9 lat została nominowana do Oscara za rolę w filmie „Bestie z południowych krain” (2012).Czytaj też:

