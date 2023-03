Czy na Oscarach może dojść do remisu? Taka sytuacja zdarzyła się sześć razy

Oscary przyznawane są co prawda od 1929 roku, jednak tylko sześć razy zdarzyło się, aby doszło podczas gali do remisu. Najbardziej znana tego typu sytuacja miała miejsce w 1969 roku, kiedy to nagrodzone zostały w tej samej kategorii Barbra Streisand i Katherine Hepburn.

Statuetkę w tej kategorii wręczała sama Ingrid Bergman, uważana za jedną z największych gwiazd „Złotej Ery Hollywood” , aktorka znana z takich klasyków jak „Casablanca” , „Morderstwo w Orient Expressie” , „Anastazja” czy „Gasnący płomień” . Po odczytaniu pięciu nominowanych aktorek, otworzyła kopertę i zamarła. Po chwili powiedziała: „Mamy remis” . I przy wyrazach zdziwienia dobiegających z widowni dodała: „Zwyciężczyniami zostały Katharine Hepburn za »Lew w zimie« i Barbra Streisand za »Zabawną dziewczynę«” .

Katharine Hepburn, której była to 10 nominacja i druga wygrana Oscara, nie była obecna na gali, dlatego kamery ukazały od razu Barbrę Streisand, ubraną w prześwitujący czarny, cekinowy kombinezon z kołnierzem i kokardą. 27-latka spojrzała na swoją nagrodę i powiedziała: „Cześć, ślicznotko!” . Do remisów podczas Oscarów nie dochodzi często, jednak zdarzyły się one w sumie sześć razy. Oprócz wspomnianej sytuacji z 1969 roku nagrodzeni w ten sposób zostali: 1932 rok (5. gala) – nagrody dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzymali: Frederic March za „Doktor Jekyll i pan Hyde” (1931) i Wallace Beery za film „Mistrz” (1931).



(1931) i Wallace Beery za film (1931). 1950 rok (22. gala) – nagrody za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny otrzymali: Richard De Rochemont i James L. Shute za film „A Chance To Live” oraz Chuck Jones i Edward Selzer za obraz „So Much For So Little” .



oraz Chuck Jones i Edward Selzer za obraz . 1987 rok (59. gala) – nagrody za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymali: Brigitte Berman za „Artie Shaw: Czas jest wszystkim co masz” i Joseph Feury oraz Milton Justice za „Down And Out In America” .



i Joseph Feury oraz Milton Justice za . 1995 rok (67. gala) – nagrody za najlepszy krótkometrażowy film aktorski otrzymali: Peggy Rajski i Randy Stone za „Trevor” oraz Peter Capaldi i Ruth Kenley-Letts za „Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” .



oraz Peter Capaldi i Ruth Kenley-Letts za . 2013 rok (85. gala) – nagrody za najlepszy montaż dźwięku otrzymali: Paul N.J. Ottosson za „Wróg numer jeden” i Karen Baker Landers i Per Hallberg za „Skyfall” . Czytaj też:

