Oscary 2022. Jak wyglądały gwiazdy? Kto otrzymał najwięcej statuetek? Przypominamy zeszłoroczną imprezę

94. ceremonia wręczenia Oscarów odbyła się 28 marca 2022 roku w Dolby Theatre w Los Angeles. Na czerwonym dywanie lśniły nominowane gwiazdy, w tym reżyserzy, aktorzy, producenci i kompozytorzy. I chociaż większość z nas galę w 2022 roku zapamięta niestety głównie z powodu zajścia na scenie między Willem Smithem a Chrisem Rockiem, wieczór obfitował w wyjątkowe chwile.

Na scenie podczas imprezy pojawili się Al Pacino, Francis Ford Coppola i Robert DeNiro, aby uczcić 50 lat „Ojca chrzestnego”, a tuż po nich Uma Thurman, Samuel L. Jackson i John Travolta, czyli trio z „Pulp Fiction” Quentina Tarantino.

Podczas ceremonii nie zapomniano o trudnej sytuacji na Ukrainie, która została napadnięta przez Rosję. Zwrócono także uwagę na problemy osób LGBT+ i tych, którzy mają problemy psychiczne, zmagając się z jakąkolwiek formą wykluczenia społecznego.

Zwycięzcy Oscarów w 2022 roku

Oprócz wyraźnego zaskoczenia, zarówno obecnych jak i twórców filmu, „CODA” – niskobudżetowa produkcja o rodzinie głuchych, otrzymała trzy Oscary na trzy nominacje, w tym za „najlepszy film”.

Sześć razy wyróżniono też „Diunę” Denisa Villeneuve'a, a Will Smith otrzymał statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową za „King Richard”. W kategorii „najlepsza rola kobieca” triumfowała Jessica Chastain.

Oscara otrzymali także Finneas i Billie Eilish za piosenkę „No Time To Die” do filmu „Nie czas umierać” – najnowszej produkcji o przygodach Jamesa Bonda i jednocześnie ostatniej, w której w agenta 007 wciela się Daniel Craig.

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Ariana DeBose za „West Side Story”



Najlepsze zdjęcia



„Diuna”



Najlepsza muzyka



„Diuna”



Najlepsze efekty specjalne

„Diuna”



Najlepszy dokument krótkometrażowy



"The Queen of Basketball"



Najlepszy film animowany



„Nasze magiczne Encanto”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Troya Kotsura za "CODA"



Najlepszy film międzynarodowy



"Drive My Car"



Najlepszy film krótkometrażowy



„Ala Kachuu - Take and Run”



Najlepsze kostiumy



„Cruella”



Najlepszy scenariusz adaptowany



"CODA"



Najlepszy scenariusz oryginalny



"Belfast"



Najlepszy montaż



"Diuna"



Najlepszy dokument



"Summer of Soul"



Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz



"Diuna"



Najlepsza piosenka



"No Time To Die"



Najlepsza reżyseria



Jane Campion "Psie pazury"



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Will Smith



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Jessica Chastain – „Oczy Tammy Faye”



Najlepszy film



