Colin Farrell z nominacją do Oscara. Alicja Bachleda-Curuś cieszy się z sukcesu byłego partnera

Film „Duchy Inisherin” w reżyserii Martina McDonagha zdobył dziewięć nominacji do Oscara. Wyróżniono go w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Colin Farrell), najlepszy aktor drugoplanowy (dwie statuetki dla Brendana Gleesona i Barry'ego Keoghana), najlepsza aktorka drugoplanowa (Kerry Condon), najlepszy reżyser (Martin McDonagh) i najlepszy scenariusz oryginalny (Martin McDonagh).

„Duchy Inisherin”. O czym jest film?

„Duchy Inisherin” to opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Padraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhan (Kerry Condon) znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan). Niestety wszelkie wysiłki Padraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuję seria szokujących wydarzeń, od których nie ma już odwrotu.

Alicja Bachleda-Curuś cieszy się z sukcesu Colina Farrella

Nominacja do Oscara jest pierwszą w karierze Colina Farrella. Jego była partnerka Alicja Bachleda-Curuś cieszyła się z sukcesu aktora, oglądając na żywo ogłoszenie wyróżnień przyznawanych przez Amerykańską Akademię Filmową. Później zamieściła w sieci filmik, który jasno daje nam do zrozumienia, że była para wciąż się wspiera.

Bachleda-Curuś i Colin Farrel byli ze sobą związani od 2008 do 2011 roku. Wspólnie mają syna Henry'ego Tadeusza Farrella.

