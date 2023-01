Historyczna nominacja Angeli Bassett do Oscara. Doszło do tego pierwszy raz

We wtorek 24 stycznia poznaliśmy nominację do Oscarów 2023, z których już w marcu wyłonieni zostaną ostateczni zwycięzcy. Wielki, historyczny sukces odnotował Marvel, a konkretnie legendarna aktorka, która grała w kolejnej części „Czarnej Pantery”.

Oscary 2023. Historyczna nominacja Angeli Bassett

Angela Bassett została nominowana do Oscara za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, w którym wciela się w królową Ramondę. To druga nominacja aktorki do tej nagrody – pierwszą otrzymała za film „Tina” z 1993 roku. Chociaż tegoroczne wyróżnienie Bassett można nazwać historycznym, sam film „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” nie pobiło oscarowych sukcesów produkcji „Czarna Pantera” z 2018 roku. Wówczas, pierwszy raz w historii kina, film o superbohaterach był nominowany w głównej kategorii.

Brak nominacji dla „Wakandy w moim sercu” w kategorii „najlepszy film” nie jest jednak zaskoczeniem. Produkcja zyskała co prawda uznanie, jeżeli chodzi o frekwencję kinową, jednak nie była tak powszechnie uwielbiana jak jej poprzednik. Miała też ostrą konkurencję ze strony głośnych kontynuacji hitów, jak „Avatar: Istota wody”, „Top Gun: Maverick” czy „Glass Onion: Film z serii »Na Noże«”.

Bassett za rolę królowej Ramondy staje się powoli liderką w kategorii „aktorek drugoplanowych”. Otrzymała już Złoty Glob, nagrodę Critics' Chice i była nominowana do kilku innych, w tym BAFTA czy SAG.

Czytaj też:

Poznaliśmy nominacje do Oscarów 2023. Dominuje jeden tytułCzytaj też:

Mamy to! Polski film „IO” nominowany do Oscara!