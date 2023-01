Poznaliśmy nominacje do Oscarów 2023. Dominuje jeden tytuł

„Wszystko wszędzie naraz” (22 nominacje), „Na Zachodzie bez zmian” (18 nominacji) oraz „Duchy Inisherin” (16 nominacji) to filmy, które prowadzą w pierwszej fazie wyścigu po największą ilość statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. W wyścigu po Oscara znalazł się też polski film „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Powalczy o tytuł najlepszej produkcji międzynarodowej.

Oscary 2023. Nominacje nie są zaskoczeniem

Najlepszy film

„Na zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

„Duchy Inisherin”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Fabelmanowie”

„Tar”

„Top Gun: Maverick”

„W trójkącie”

„Women Talking”





Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Austin Butler

Colin Farrell

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nighy



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Cate Blanchett „Tar”

Ana De Armas „Blondynka”

Andrea Riseborough „To Leslie”

Michelle Williams „Fabelmanowie”

Michelle Yeoh „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Brendan Gleeson „Duchy Inisherin”

Brian Tyree Henry „Most”

Judd Hirsch „Fabelmanowie”

Barry Keoghan „Duchy Inisherin”

Ke Huy Quan „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Angella Bassett „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

Hong Chau „Wieloryb”

Kerry Condon „Duchy Inisherin”

Jamie Lee Curtis „Wszystko wszędzie naraz”

Stephanie Hsu „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy reżyser



Martin McDonagh „Duchy Inisherin”

Daniel Kwan Daniel Scheinert „Wszystko wszędzie naraz”

Steven Spielberg „Fabelmanowie”

Todd Field „Tár”

Ruben Ostlund „W trójkącie”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Duchy Inisherin”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Fabelmanowie”

„Tar”

„W trójkącie”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Na zachodzie bez zmian”

„Glass Onion: Film z serii >>Na noże<<”

„Living”

„Top Gun: Maverick”

„Women Talking”



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

„The Elephant Whisperers”

„Haulout”

„How Do You Measure a Year?”

„Efekt Marthy Mitchell”

„Stranger at the Gate”





Najlepsza charakteryzacja i fryzury



„Na Zachodzie bez zmian”

„The Batman”

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Elvis”

„Wieloryb”



Najlepsza muzyka oryginalna



„Na Zachodzie bez zmian”

„Babilon”

„Duchy Inisherin”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Fabelmanowie”



Najlepsza piosenka



„Applause” – „Tell It Like a Woman”

„Hold My Hand” – “Top Gun: Maverick”)

„Lift Me Up” –

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Naatu Naatu” – „RRR”

„This Is A Life” – „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepsza scenografia



„Na zachodzie bez zmian”

„BARDO, fałszywa kronika garści prawd”

„Elvis”

„Imperium światła”

„Tar”



Najlepsze efekty specjalne



„Na zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

„The Batman”

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Top Gun: Maverick”



Najlepsze kostiumy



„Babilon”

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Paryż pani Harris”



Najlepsze zdjęcia



„Na Zachodzie bez zmian”

„BARDO, fałszywa kronika garści prawd”

„Elvis”

„Imperium światła”

„Tar”



Najlepszy długometrażowy film animowany

„Guillermo del Toro: Pinokio”

„Marcel the Shell with Shoes On”

„Kot w butach: Ostatnie życzenie”

„Morska bestia”

„To nie wypanda”





Najlepszy dźwięk



„Na zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

Batman

„Elvis”

„Top Gun: Maverick”



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

„An Irish Goodbye”

„Ivalu”

„Le Pupille”

„Night Ride”

„The Red Suitcase”





Najlepszy krótkometrażowy film animowany

„Chłopiec, kret, lis i koń”

„The Flying Sailor”

„Ice Merchants”

„My Year of Dicks”

„An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”





Najlepszy montaż

„Duchy Inisherin”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Tar”

„Top Gun: Maverick”





Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny



„All that Breathes”

„All The Beauty And The Bloodshed”

„Wulkan miłości”

„A House Made of Splinters”

„Nawalny”



Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy



„Na Zachodzie bez zmian”

„Argentyna, 1985”

„Blisko”

„IO”

„The Quiet Girl”

Kto ogłosił nominacje do Oscarów 2023?

Filmy, aktorów oraz twórców, którzy zostali wyróżnieni, ogłosili we wtorek 24 stycznia Riz Ahmed i Allison Williams podczas specjalnej transmisji, którą oglądać można było na całym świecie.

W zeszłym roku Ahmed otrzymał Oscara za najlepszy krótkometrażowy film aktorski jako współscenarzysta, producent i główny aktor „Długiego pożegnania”. W 2021 roku otrzymał też nominację do Oscara dla najlepszego aktora za rolę w „Sound of Metal”. Williams najlepiej znamy z wieloletniej roli Marnie w nagrodzonym Emmy serialu HBO „Dziewczyny”. Zagrała także w nagrodzonym Oscarem filmie „Uciekaj!” Jordana Peele'a. W tym roku nominacje do Oscarów oglądać można było nie tylko na kanale YouTube akademii, ale też na Facebooku, Instagramie, TikToku, Twitterze oraz po raz pierwszy w wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem Horizon Worlds Metaverse.

Kiedy odbędą się tegoroczne Oscary?

95. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w niedzielę 12 marca w Dolby Teathre w Hollywood i transmitowana będzie w ponad 200 krajach na całym świecie.

