Oscary 2023. Te filmy mogą powalczyć o statuetki. Wśród nich polska produkcja

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej udostępniła shortlistę kandydatów do nominacji aż w 10 kategoriach m.in Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy czy Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Mimo że same nominacje zostaną ujawnione dopiero 24 stycznia 2023 roku, to już teraz produkcje budzą niemałe emocje. Szansa na nominację to nie lada wyróżnienie.

Oscary 2023: shortlista z polskim akcentem

Wśród wymienionych produkcji nie zabrakło polskiego akcentu. Na shortliście pełnometrażowych filmów międzynarodowych znalazł się film „IO” Jerzego Skolimowskiego. Obraz ma już na swoim koncie jedno ważne wyróżnienie – nagrodę jury na festiwalu w Cannes. „IO” to współczesna interpretacja fabuły filmu Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze” z 1966 roku. Film opowiada historię osła, który najpierw pracuje w polskim cyrku, a następnie trafia do włoskiej rzeźni. Jak zapewniają twórcy – „to gorzka, ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi”. Film nawiązuje też do relacji społecznych i zmian kulturowych. „To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie” – czytamy w komunikacie.

Film ma jednak sporą konkurencję, bo poza nim o nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy walczy belgijska produkcja „Blisko” Lukasa Dhonta, ekranizacja powieści Ericha Marii Remarque’a „Na zachodzie bez zmian” czy „W gorsecie” – opowieść o skandalistce wiedeńskiego dworu cesarzowej Elżbiecie. Na shortliście znalazł się także zdobywca Oscarów Alejandro Gonzáleza Iñárritu ze swoim obrazem „Bardo, fałszywa kronika garść prawdy”.

Oscary 2023. Kto ma szansę na nominację?

Natomiast w przypadku shortlisty w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny warte uwagi są filmy o wybitnych muzykach. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej doceniła obraz o Davidzie Bowie „Moonage Daydream” oraz „Hallelujah: Leonard Cohen”. O nominację walczy też dokument o Aleksieju Nawalnyma, a także o tymczasowym domu dziecka, położonym w samym środku ukraińskiej strefy wojennej Dom z drzazg.

Uroczystość wręczenia Oscarów zaplanowana została na 12 marca 2023 rok.

Pełnometrażowy film dokumentalny



„Wszystko, co żyje”



Gdy całe stada ptaków spadają z szarzejącego nieba Nowego Delhi, a miastem wstrząsają kolejne zamieszki społeczne, dwaj bracia walczą o ocalenie przypadkowej ofiary tych niespokojnych czasów, kani czarnej. Ten majestatyczny ptak drapieżny odgrywa kluczową rolę w ekosystemie metropolii.



„Całe to piękno i krew”



Dokument przedstawia życie fotografki i aktywistki Nan Goldwin oraz jej walkę z farmaceutyczną dynastią Sacklerów, będącą w dużej mierze odpowiedzialną za dużą liczbę ofiar epidemii opioidów.



„Bad Axe”



Nakręcony w czasie rzeczywistym portret 2020 roku, w którym azjatycko-amerykańska rodzina mieszkająca na terenach wiejskich Trumpa walczy o utrzymanie swojej restauracji i amerykańskiego marzenia w obliczu pandemii, neonazistów i pokoleniowych blizn z Pól Śmierci.



„Hallelujah: Leonard Cohen”



Spojrzenie na życie piosenkarza i autora tekstów Leonarda Cohena przez pryzmat jego międzynarodowego hitu „Hallelujah”.



„Dzieci mgły”



12-letnia Di jest rozpięta pomiędzy tradycjami swojej górskiej wioski w północnym Wietnamie a nowoczesnością, z którą ma kontakt za pomocą smartfona. Mimo woli staje się bohaterką walczącą o swoją wolność. Łącząc się z siecią, ogląda współczesny świat, odmienny od zatopionej w tradycji wioski. Zdaje sobie sprawę, że jednym ze zwyczajów w jej społeczności są małżeństwa dziewczynek porywanych przez przyszłych mężów, którzy często sami także są jeszcze dziećmi. Gdy okazuje się, że kolega Di chce ją porwać, sięga po wiedzę, którą zdobyła w szkole i musi postanowić, co myśli o swojej wolności osobistej. I choć to samo spotkało w przeszłości jej siostrę i matkę, bohaterka filmu nie zamierza poddać się presji rodziny i tradycji.



„Wulkan miłości”



Katia i Maurice Krafft przez 25 lat podróżowali do wszystkich wulkanów, stając się najsłynniejszymi wulkanologami na świecie. Zginęli podczas wybuchu wulkanu w Japonii w 1991 roku.



„Potomkowie”



Potomkowie niewolników sprowadzonych z Afryki do Alabamy w 1860 roku szukają sprawiedliwości i ukojenia po odkryciu wraku okrętu, na którym przywieziono ich przodków.



„Hidden Letters”



Ukryte listy opowiadają historię dwóch Chinek, które próbują zrównoważyć swoje życie jako niezależne kobiety we współczesnych Chinach, jednocześnie konfrontując się z tradycyjną tożsamością, która je definiuje, ale także gnębi. Łączy ich miłość do Nushu – wielowiekowego tajnego tekstu, którym dzielą się kobiety – każda z nich przechodzi transformację w decydującym okresie swojego życia i zbliża się o krok do stania się indywidualnościami, którymi wiedzą, że mogą być.



„Dom z drzazg”



Historia tymczasowego domu dziecka, położonego w samym środku ukraińskiej strefy wojennej, zaledwie 20 kilometrów od linii frontu.



„Last Flight Home”



To historia Eli o Timonera oraz ich niezwykłego życia pełnego osiągnięć, tragicznej straty, a przede wszystkim trwałej miłości. „Last Flight Home” dzieli się oszałamiającą relacją o odważnej rodzinie stawiającej czoła życiu i śmierci.



„Moonage Daydream”



Film przybliża nam geniusz Davida Bowiego, jednego z najbardziej wpływowych artystów naszych czasów. Opowiedziana za pomocą wysublimowanych, kalejdoskopowych, nigdy wcześniej niewidzianych materiałów filmowych, pełnometrażowa, doświadczalna odyseja filmowa Bretta Morgena zgłębia twórczą, muzyczną i duchową podróż Davida Bowiego. Film jest prowadzony przez narrację samego Davida Bowiego.



„Kryptonim Jane”



W Chicago w 1972 roku policja aresztowała siedem kobiet, które należały do tajnej grupy. Używając kryptonimu Jane i bezpiecznych domów, zbudowały podziemną usługę dla kobiet szukających bezpiecznej, niedrogiej i nielegalnej aborcji.



„Odwrót”



Kabul tuż przed wkroczeniem Talibów – ostatni amerykańscy marines wspierają niedobitki afgańskich komandosów. Tymczasem rodziny współpracowników US Army szturmują amerykańską ambasadę i lotnisko w nadziei na ucieczkę z oblężonego miasta.



„Nawalny”



Film opowiada o człowieku, który przeżył zamach na swoje życie, zatruwając się śmiercionośnym środkiem nerwowym w sierpniu 2020 roku.



„Terytorium”



Pasjonujący dokumentalny thriller przenosi nas do serca brazylijskiej Amazonii, gdzie reżyser przez trzy lata towarzyszy plemieniu Uru-eu-wau-wau w walce o ziemię i przetrwanie. W latach 80. XX wieku żyło ich tysiące, dziś pozostało niespełna 200 osób. Po śmierci jednego z przedstawicieli starszyzny, na barkach 18-letniego Bitate leży walka o przeżycie grupy, której terytorium otoczone jest przez osadników, farmerów i poszukiwaczy cennych minerałów. Wszyscy chcą jednego – wykarczować puszczę. Ich sojuszniczką w tej nierównej walce jest Neidinha, aktywistka, która od 20 lat walczy o ich przetrwanie, pomimo gróźb kierowanych pod jej adresem.



Pełnometrażowy film międzynarodowy



„Saint Omer”



Pisarka Rama bierze udział w procesie Laurence Coly, młodej kobiety oskarżonej o spowodowanie śmierci swojej 15-miesięcznej córki porzuconej przez nią na plaży.



„Argentyna, 1985”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia prokuratorów Julio Strassery i Luisa Moreno Ocampo, którzy odważyli się zbadać i ścigać najkrwawszą dyktaturę wojskową w Argentynie 1985 roku.



„W gorsecie”



Cesarzowa Elżbieta, skandalistka wiedeńskiego dworu, robi wszystko, by współtworzyć swój mit. U progu 40 urodzin, które według opinii publicznej są ostatecznym końcem jej młodości, Sisi za wszelką cenę chce zadbać o swój wizerunek.



„Blisko”



Zmysłowa opowieść o przyjaźni dwóch trzynastoletnich chłopców.



„Holy Spider”



Historia seryjnego mordercy, który w Iranie w 2000 roku zabijał pracownice seksualne pod pretekstem oczyszczania miasta.



„Na zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



„Ostatni seans”



9-letni Samay mieszka w małej indyjskiej wiosce. Gdy pierwszy raz trafia do kina, zakochuje się w obrazie, który miga mu przed oczami. Niestety, tata Samay’a zapowiada, że jest to jego pierwszy i ostatni seans. Chłopak nie wyobraża sobie już życia bez historii kinowych, dlatego ogląda filmy po kryjomu. Gdy poznaje pracownika kina, jego świat staje się bogatszy o nowe opowieści, którymi później dzieli się z innymi w wiosce.



„Bardo, fałszywa kronika garść prawdy”



Meksykański dziennikarz i dokumentalista wraca z Los Angeles do ojczyzny, po drodze przeżywając kryzys egzystencjalny, zmagając się ze swoją tożsamością, relacjami rodzinnymi oraz wspomnieniami.



„Turkusowa suknia”



Halim jest tradycyjnym krawcem. Na zamówienie klientek wyszywa suknie złotymi nićmi.



„Joyland”



W sercu metropolitalnego, ale jednocześnie konserwatywnego miasta Lahore mieszka wywodząca się z niższej klasy średniej rodzina Rana, składająca się ze starego patriarchy, starszego syna i ciężarnej żony z trzema córkami oraz najmłodszego syna Haidera i jego żony Mumtaz. Podczas gdy rodzina z niecierpliwością oczekuje narodzin chłopca, który przedłuży ród, Haider potajemnie podejmuje pracę jako tancerz w teatrze erotycznym, gdzie zakochuje się w jego transseksualnej gwieździe o imieniu Biba. Z wolna Haider i Biba pogrążają się w sekretnym letnim romansie, który… ukradkiem ogarnia jego dom, ujawniając dychotomię między pragnieniami a moralnością w całej rodzinie.



„IO”



Oglądany z perspektywy zwierzęcia, świat wydaje się tajemniczą zagadką. IO, szary osiołek o melancholijnych oczach, spotyka na swojej drodze ludzi dobrych i złych, doświadcza radości i bólu. Jego losem rządzi przypadek, który w sekundę zmienia szczęście w rozpacz, a smutek w nieoczekiwaną błogość. Ale IO ani na chwilę nie traci swojej niewinności.



„Podejrzana”



Prowadząc śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, detektyw zaczyna odczuwać fascynację i podejrzliwość wobec wdowy po nim.



„Cicha dziewczyna”



Irlandia, rok 1981. Cicha, zaniedbana dziewczynka z dysfunkcyjnej rodziny trafia do swoich krewnych na wsi. W domu, który wydaje się nie skrywać żadnych tajemnic, odkrywa jedną.



„Boy from Heaven”



Po śmierci wielkiego imama zaczyna się bezwzględna walka o wpływy i jego miejsce na prestiżowym uniwersytecie w Kairze.Czytaj też:

