NA ŻYWO: 94. ceremonia wręczenia Oscarów

02:43 A teraz poznaliśmy wygranego w kategorii "najlepszy dokument krótkometrażowy". Statuetka powędrowała do: "The Queen of Basketball"! Nominowane były też obrazy: "Niech mnie usłyszą", "Zaprowadź mnie do domu", "Trzy piosenki dla Benazir" i "Kiedy byliśmy łobuzami". 02:39 Wygrana Frasera oznacza także niestety, że statuetki nie otrzyma Polak Janusz Kamiński, który był nominowany za zdjęcia do "West Side Story" Stevena Spielberga. 02:37 - Jestem nikim bez moich przyjaciół i współpracowników. Dziękuje mojej ekipie. Dziękuje mojej mamie. Dziękuje bliskim. A przede wszystkim mojej żonie i dzieciom. Dzięki wam pan w wieku średnim mógł się bawić z kolegami na pustyni. Wrócę do domu na kolację - powiedział Fraser. 02:36 I Oscar trafia do Grega Frasera za zdjęcia do "Diuny"! To jego pierwsza statuetka i druga nominacja w karierze! 02:35 Wesley Snipes, Woody Harrelson i Rosie Perez na scenie, świętując 30. rocznicę "Biali nie potrafią skakać". I poznamy zwycięzcę w kategorii "najlepsze zdjęcia"! Nominowane w tej kategorii obrazy to:



„Diuna”



„Zaułek koszmarów”



„Psie pazury”



„West Side Story”



„Tragedia Makbeta” 02:34 I mamy pierwszego Oscara dla "Diuny"! 02:33 - Byłeś kiedykolwiek nominowany? - zapytał Brolin. - Nie - odpowiedział Momoa. Aktorzy przedstawią wygranego w kategorii "najlepszy dźwięk".Nominowani w tej kategorii są twórcy, którzy stworzyli muzykę do filmów:



„Belfast”



„Nie czas umierać”



„Psie pazury



„West Side Story” 02:32 Na scenie Josh Brolin i Jason Momoa. 02:30 - Zaginęły niektóre wyniki COVID-19, więc jeżeli wywołam wasze nazwiska, musicie iść ze mną - powiedziała Wanda Sykes. Potem zaczęła czytać nazwiska. - Bradley Cooper,Timothee Chalamet, Tyler Perry, Simu Liu i Javier Bardem, Will Smith - wywołała komiczka. Aktorzy wyszli na scenę. 02:26 twitter.com 02:24 - Kiedy Anita mówi: "Chce być w Ameryce, bo tu marzenia się spełniają". I właśnie teraz to czuję - powiedziała na scenie Ariana DeBose. - To wielki przywilej, że spędziłam ten czas z wami. Dziękuje Stevenowi Spielbergowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obrazu. Dziękuje swojej mamie, kocham cię całym sercem i ta nagroda jest także twoja - podkreśliła. Dodała też, że na świecie jest miejsce dla wszystkich, także osób LGBT+. 02:22 I Oscar trafia do... Ariana DeBose za "West Side Story". To pierwsza nominacja i pierwszy Oscar aktorki.



twitter.com 02:18 Na scenie Daniel Kaluuya i Halsey, którzy ogłoszą zwyciężczynię w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa". Nominowane są:



Kirsten Dunst za „Psie pazury”



Aunjanue Ellis za „King Richard: Zwycięska rodzina”



Ariana DeBose za „West Side Story”



Jessie Buckley za „Córka”



Judi Dench za „Belfast” 02:15 Na scenie Amy Schummer. Pogratulowała wszystkim twórcom tego, że udało się im nakręcić filmy w pandemii. Zażartowała, że po tym, jak Akademia przez lata ignorowała kobiety, w tym roku nominowany jest film o... ojcu Sereny i Venus Williams. Mówiła także o produkcji "Nie patrz w górę" i Leonardo DiCaprio, który walczy o ochronę klimatu, aby zostawić... lepszą planetę dla swoich młodszych zawsze kobiet. 02:07 Amy Schumer, Regina Hall i Wanda Sykes - tegoroczne prowadzące galę, witają publiczność. 02:03 Na scenie pierwsza występuje Beyonce, wykonując piosenkę "Be Alive"!



twitter.com 01:59 94. gala rozdania Oscarów jest szansą dla polskich artystów. „Sukienka” Tadeusza Łysiaka może otrzymać tę prestiżową nagrodę w kategorii „najlepszy krótkometrażowy film aktorski”. Szansę na statuetkę Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej ma także operator Janusz Kamiński za zdjęcia do filmu „West Side Story” w reżyserii Stevena Spielberga.



twitter.com 01:56 twitter.com 01:55 Na czerwonym dywanie już plejada gwiazd!



