Nominacje do Oscarów 2022. Który film, reżyser, aktor i aktorka mają szansę na nagrodę?

Najwięcej, bo aż 12 nominacji do Oscara otrzymał w tym roku film „Psie pazury” Jane Campion. Na drugim miejscu na podium uplasowała się „Diuna” Denisa Villeneuve'a, a trzecie ex aequo „Belfast” Kennetha Branagha z siedmioma nominacjami i „West Side Story” Stevena Spielberga. Na czwartym miejscu pod względem wyróżnień jest „King Richard: Zwycięska rodzina” w reżyserii Reinaldo Marcusa Greena.

Najlepsza aktorka drugoplanowa



Kirsten Dunst za „Psie pazury”

Aunjanue Ellis za „King Richard: Zwycięska rodzina”

Ariana DeBose za „West Side Story”

Jessie Buckley za „Córka”

Judi Dench za „Belfast”



Najlepsze kostiumy



„Diuna”

„Cruella”

„Cyrano”

„West Side Story”

„Zaułek koszmarów”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Belfast”

„Nie patrz w górę”

„King Richard”

„Licorice Pizza”

„Najgorszy człowiek na świecie”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Dom Gucci”

„Drive My Car”

„Diuna”

„Córka”

„Psie pazury”



Najlepszy dźwięk



„Belfast”

„Nie czas umierać”

„Psie pazury

„West Side Story”



Najlepszy film krótkometrażowy



„Ala Kachuu - Take and Run”

„Sukienka” (Polska)

„The Long Goodbye”

„On My Mind”

„Please Hold”



Najlepszy aktor drugoplanowy



J.K Simmons za „Being the Ricardos”

Troy Kotsur za „CODA”

Ciaran Hinds za „Belfast”

Jesse Plemons za „Psie pazury”

Kodi Smit-McPhee za „Psie pazury”



Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa



„Nie patrz w górę”, Nicholas Britell

„Diuna”, Hans Zimmer

„Nasze magiczne” Encanto, Germaine Franco

„Matki równoległe”, Alberto Iglesias

„Psie pazury”, Jonny Greenwood



Krótkometrażowy film animowany



„Affairs of the Art”

„Bestia”

„Boxballet”

„Robin Robin”

„The Windshield Wiper”



Najlepsza piosenka oryginalna



„No Time To Die”, Billie Eilish

„Be Alive”, Beyoncé

„Dos Oruguitas”,Sebastián Yatra

„Down to Joy”, Van Morrison

„Somehow You Do”, Diane Warren



Najlepszy film



„Belfast”

„CODA”

„Nie patrz w górę”

„Drive My Car”

„Diuna”

„King Richard: Zwycięska rodzina”

„Licorice Pizza”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”



Najlepsze efekty specjalne



„Diuna”

„Nie czas umierać”

„Free Guy”

„Spider-Man: Bez drogi do domu”

„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”



Najlepszy film międzynarodowy



„Najgorszy człowiek na świecie”

„Drive My Car”

„Ręka Boga”

„Przeżyć”

„Lunana: A Yak in the Classroom”



Najlepszy film animowany



„Luca”

„Przeżyć”

„Raya i ostatni smok”

„Nasze magiczne Encanto”

„Mitchellowie kontra maszyny”



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Javier Bardem za „Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch za „Psie pazury”

Andrew Garfield za „Tick, Tick … Boom!”

Will Smith za „King Richard: Zwycięska rodzina”

Denzel Washington za „Tragedia Makbeta”



Najlepszy reżyser

Kenneth Branagh – „Belfast”



Ryusuke Hamaguchi – „Drive my Car”



Paul Thomas Anderson – „Licorice Pizza”



Steven Spielberg – „West Side Story”



Jane Campion – „Psie pazury”



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessica Chastain – „Oczy Tammy Faye”



Olivia Colman – „Córka”



Penelope Cruz – „Matki równoległe”



Nicole Kidman – „Lucy i Desi”



Kristen Stewart – „Spencer”



Najlepszy dokument



„Ascension”

„Attica”

„Przeżyć”

„Summer of Soul”

„Writing with Fire”



Najlepsze zdjęcia



„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

„Tragedia Makbeta”



Najlepsza scenografia



„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

„Tragedia Makbeta”



Najlepszy montaż



„Nie patrz w górꔄDiuna”

„King Richard: Zwycięska rodzina”

„Psie pazury”

„Tick, tick, BOOM!”



Najlepszy krótkometrażowy dokument



„Niech mnie usłyszą”

„Zaprowadź mnie do domu”

„The Queen of Basketball”

„Trzy piosenki dla Benazir”

„Kiedy byliśmy łobuzami”

Gdzie oglądać Oscary?

Transmisja na żywo z 94. Gali Oscarowej w nocy z 27 na 28 marca na kanale CANAL+PREMIUM oraz online w serwisie canalplus.com.

Relacja na żywo z ceremonii rozdania Oscarów

94. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, odbędzie się już w poniedziałek 28 marca. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl. Start w poniedziałek o godzinie 1:00!

