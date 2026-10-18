Poruszający film o legendarnej artystce. Teraz za darmo w sieci

Irena Santor odsłania bardziej prywatną stronę swojego życia w dokumencie „Irena Santor. Magiczny jeden krok”. Film pokazuje nie tylko kulisy jej kariery, lecz także refleksje na temat miłości, przemijania i pamięci. Gdzie i kiedy obejrzeć ten wyjątkowy film?

Irena Santor przed kamerą. Pięć lat pracy nad dokumentem

Za reżyserię filmu „Irena Santor. Magiczny jeden krok” odpowiada Agnieszka Gola. Muzyczno-biograficzny dokument powstawał przez pięć lat, a jego twórcy mieli okazję towarzyszyć artystce w ważnym okresie jej życia. Kamera uchwyciła zarówno zawodowe doświadczenia piosenkarki, jak i jej osobiste przemyślenia dotyczące sukcesu, miłości oraz upływu czasu.

Film przedstawia Irenę Santor z perspektywy której nie sposób poznać wyłącznie dzięki jej występom na scenie. Artystka wraca pamięcią do kolejnych etapów swojej drogi, opowiada o doświadczeniach i dzieli się refleksjami na temat tego, co pozostaje po człowieku.

Jednym z najważniejszych elementów dokumentu są materiały z ostatniej trasy koncertowej piosenkarki. Ekipa filmowa jako jedyna towarzyszyła jej podczas tych występów. Twórcy odwiedzili również miejsca szczególnie istotne w biografii artystki, między innymi Solec Kujawski, Trójmiasto, Warszawę oraz Karolin, gdzie mieści się siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

To właśnie tam rozpoczęła się jej wieloletnia przygoda z muzyką. W 1951 roku Irena Santor dołączyła do zespołu „Mazowsze”, a osiem lat później rozpoczęła karierę solową. Przez kolejne dekady nagrywała utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej piosenki.

„Powrócisz tu”, „Embarras”, „Tych lat nie odda nikt” i „Już nie ma dzikich plaż” to tylko niektóre z przebojów, dzięki którym zdobyła popularność. Jej charakterystyczny głos, elegancja i pogoda ducha sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej estrady.

Jacek Cygan i Tomasz Raczek o Irenie Santor. „Jest dla mnie symbolem Polski”

W dokumencie głos zabierają również osoby, które znają artystkę osobiście lub miały okazję z nią współpracować. Wśród nich znaleźli się poeta i autor tekstów piosenek Jacek Cygan oraz krytyk filmowy Tomasz Raczek.

Cygan zwraca uwagę na wyjątkowy sposób, w jaki Irena Santor interpretuje polskie utwory. – To jest wielka sprawa, że Irena Santor w taki sposób śpiewa po polsku, w jaki nie śpiewa nikt. Ja to nazywam skromnością śpiewania – mówi Jacek Cygan, autor piosenek, poeta, prywatnie przyjaciel artystki.

Osobiste znaczenie twórczości piosenkarki podkreśla także Tomasz Raczek. W jego wypowiedzi pojawia się porównanie do muzyki Fryderyka Chopina, która potrafi przywoływać silne emocje i poczucie związku z ojczyzną.

Irena Santor o przemijaniu. „Najważniejsze, żeby o nas chciano pamiętać”

Irena Santor urodziła się 9 grudnia 1934 roku w Papowie Biskupim. W grudniu 2026 roku będzie obchodzić 92. urodziny. W dokumencie nie unika tematów związanych z przemijaniem i tym, co człowiek pozostawia po sobie.

Jej słowa stanowią jeden z najbardziej osobistych fragmentów filmu. Piosenkarka mówi o znaczeniu pamięci i o tym, jak ważne jest, by dorobek człowieka nie zniknął wraz z upływem czasu. – Co jest ważniejsze od tego, żeby zachować po sobie pamięć? Nic. Najważniejsze, żeby o nas chciano pamiętać, bo dopóty żyjemy, dopóki o nas pamiętają – mówi Irena Santor.

Dokument „Irena Santor. Magiczny jeden krok” Agnieszki Goli można obejrzeć bezpłatnie w serwisie TVP VOD.

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