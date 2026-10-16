Królowa Elżbieta II kochała się w znanym muzyku? Szokujące wyznanie jego żony

Paul McCartney zdradził, że jego żona Nancy Shevell jest przekonana, iż królowa Elżbieta II mogła darzyć go szczególną sympatią. Delikatnie mówiąc.

Paul McCartney wspomina królową Elżbietę II. „Była niezłą dziewczyną!”

Legendarny muzyk opowiedział o tym podczas rozmowy z Amy Poehler w podcaście „Good Hang with Amy Poehler”. Wspominał również pierwsze spotkanie z monarchinią i przyznał, że jako młody chłopak uważał ją za wyjątkowo atrakcyjną.

W rozmowie z Amy Poehler muzyk został zapytany o pierwszą sławną osobę, którą spotkał i która zrobiła na nim szczególne wrażenie. Odpowiedział bez wahania: królowa Elżbieta II.

McCartney wspominał, że monarchini została koronowana, gdy miał 11 lat. Młody Paul i jego rówieśnicy zwracali uwagę nie tylko na jej królewską pozycję, lecz także na urodę. Artysta nie ukrywał, że jako chłopiec był nią zauroczony.

– Została koronowana… Była ślicznotką! Miała koronację, kiedy miałem 11 lat, a ona była niezłą dziewczyną! Miałem wtedy 11 lat, a ona chyba 23 czy coś koło tego, więc wszyscy myśleliśmy: „Wow! To niesamowite!”. Wiesz, nie mamy króla, ale mamy tę dziewczynę! Taką ślicznotkę! Więc chyba lubiliśmy ją na sposoby, na jakie nie powinniśmy byli jej lubić – wspominał muzyk.

McCartney podkreślił również, że osobiste spotkanie z monarchinią było dla niego wyjątkowym przeżyciem.

Żona muzyka jest przekonana, że królowa miała do niego słabość

Najbardziej zaskakująca część rozmowy dotyczyła jednak nie młodzieńczego zauroczenia McCartneya, lecz jego późniejszej relacji z monarchinią. Zapytany przez Amy Poehler, ile miał lat, kiedy ją poznał, odpowiedział, że prawdopodobnie około 21.

Następnie przytoczył słowa swojej żony, Nancy Shevell, która uważa, że zainteresowanie mogło być obustronne. – Cóż, moja obecna żona, Nancy, mówi: „Wiesz, ona miała na ciebie oko”. Nie wiadomo jednak, czy jest w tym choć ziarno prawdy. […] Lubię myśleć, że to prawda – przyznał McCartney.

Muzyk nie twierdził więc, że znał uczucia Elżbiety II. Z uśmiechem przyznał jedynie, że podoba mu się taka interpretacja. Amy Poehler zauważyła, że zmarłą królową prawdopodobnie rozbawiłaby ta historia. Artysta zgodził się z prowadzącą i podkreślił, że monarchini miała świetne poczucie humoru. – Była zabawna! To jedna z rzeczy, które w niej lubiłem. Miała świetne poczucie humoru – powiedział.

Paul McCartney otrzymał od królowej tytuł szlachecki

Relacja muzyka z Elżbietą II miała również oficjalny wymiar. W 1997 roku królowa nadała mu tytuł szlachecki. Podczas rozmowy z Amy Poehler McCartney wrócił do tamtego wydarzenia i przyznał, że cieszył się, gdy to właśnie monarchini wręczała mu wyróżnienie.

– Bardzo się cieszyłem, ponieważ nie zawsze to królowa wręcza wyróżnienie, na przykład gdy otrzymuje się tytuł szlachecki. Nie zawsze trafia się na królową. Miałem wielkie szczęście, bo za każdym razem trafiałem właśnie na nią! – opowiadał.

Prowadząca zażartowała, że być może królowa specjalnie dbała o swoją obecność podczas takich uroczystości. Muzyk podchwycił żart, nawiązując do teorii swojej żony. – Cóż, Nancy właśnie tak by powiedziała! – skwitował.

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