Zostały mamami po 50. roku życia. Lista gwiazd zaskakuje

Janet Jackson, Brigitte Nielsen, czy Cameron Diaz powitały dzieci, gdy miały już za sobą dekady kariery. Inne gwiazdy zdecydowały się w tym wieku na adopcję. Ich historie pokazują, że droga do rodzicielstwa może wyglądać bardzo różnie.

Historie gwiazd pokazują, że późne macierzyństwo nie jest jednym, uniwersalnym doświadczeniem. Każda z tych kobiet przeszła inną drogę do rodzicielstwa. Łączy je jednak to, że macierzyństwo stało się ważną częścią ich życia, niezależnie od wieku i wcześniejszych doświadczeń. Przede wszystkim jednak nie wyobrażają sobie, by mogło być inaczej.

Zostały mamami po 50. roku życia. Te gwiazdy udowodniły, że warto

Janet Jackson



Janet Jackson po raz pierwszy została matką 3 stycznia 2017 roku. Miała wtedy 50 lat. Wraz z ówczesnym mężem, Wissamem Al Maną, powitała na świecie syna, Eissę Al Manę. Narodziny syna stały się dla piosenkarki wyjątkowym wydarzeniem. Jackson wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej nowa rola. W jednym z wpisów na Instagramie, opublikowanym z okazji urodzin chłopca, napisała: „Trzy lata temu, w wieku 50 lat, Bóg obdarzył mnie najwspanialszym darem ze wszystkich. Moim ukochany! Wszystkiego najlepszego, kochanie. Mama kocha cię bardziej niż kogokolwiek innego na świecie!”.



Brigitte Nielsen



Brigitte Nielsen jest mamą pięciorga dzieci. Czterech synów urodziła wcześniej, a córkę Fridę Dessi powitała na świecie w czerwcu 2018 roku, mając 54 lata. Ojcem dziewczynki jest jej mąż Mattia Dessi. Droga do macierzyństwa w tym wieku nie była łatwa. W rozmowie z PEOPLE w listopadzie 2023 roku aktorka wspominała, że lekarz nie dawał jej dużych szans na zajście w ciążę. „Lekarz ostrzegł mnie, żebym realistycznie oceniała swoje szanse. Powiedział, że mam dwa i pół procent szans na zajście w ciążę” – wyznała. Kiedy Frida przyszła na świat 22 czerwca 2018 roku, ważyła około 2,5 kg. Rodzice nie kryli szczęścia. „Jesteśmy przepełnieni radością, że możemy powitać naszą piękną córkę w naszym życiu. To była długa droga i naprawdę warto było. Nigdy nie byliśmy tak zakochani” – powiedzieli w rozmowie z magazynem PEOPLE. Nielsen przyznała również, że macierzyństwo po pięćdziesiątce różni się od tego, którego doświadczała jako młoda kobieta. „Kiedy byłam młodszą mamą, często łączyłam życie singielki z byciem w samolocie i pracą na planie filmowym” – wspominała. „Teraz Frida jest na pierwszym miejscu”.



Naomi Campbell



Naomi Campbell po raz pierwszy została matką w maju 2021 roku, mając 50 lat. Dwa lata później, w czerwcu 2023 roku, w wieku 53 lat powitała na świecie syna. Modelka nie ukrywała, jak wiele zmieniło się w jej życiu po narodzinach córki. W wywiadzie dla brytyjskiego „Vogue’a” w lutym 2022 roku mówiła: „Zawsze wiedziałam, że pewnego dnia zostanę matką, ale to największa radość, jaką mogłam sobie wyobrazić. Mam szczęście, że ją mam i wiem o tym”. Campbell podkreślała, że rodzicielstwo nauczyło ją bezinteresowności. Zachęcała też starsze przyjaciółki, które marzą o dzieciach, by nie rezygnowały ze swoich planów. „Mówię im wszystkim: zróbcie to! Nie wahajcie się!” – przekonywała.



Cameron Diaz



Cameron Diaz i jej mąż Benji Madden wychowują troje dzieci. Aktorka została mamą córki Raddix w wieku 47 lat, a następnie syna Cardinala, gdy miała 51 lat. W maju 2026 roku para poinformowała o narodzinach kolejnego syna, Nautasa. Diaz przyznawała, że macierzyństwo zmieniło jej podejście do upływu czasu. W rozmowie z Goop tłumaczyła, że pojawienie się dziecka sprawiło, iż zaczęła inaczej myśleć o starzeniu się. „Całkowicie się otworzyłam. Jestem podekscytowana. Mam przed sobą 50 lub 60 lat – chcę dożyć 110 lat, bo mam małe dziecko” – mówiła. Aktorka podkreślała też, że chciałaby być obecna w życiu córki, kiedy ta sama będzie już dojrzałą kobietą.



Diane Keaton



Diane Keaton została matką po pięćdziesiątce, decydując się na adopcję. Samotnie wychowywała córkę Dexter i syna Duke’a. Jak przyznała w rozmowie z „Ladies’ Home Journal” w 2008 roku, macierzyństwo nie było czymś, co od zawsze uważała za nieodłączny element swojego życia.„Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę gotowa na macierzyństwo” – wyznała. „Macierzyństwo nie było pragnieniem, któremu nie mogłam się oprzeć, raczej myślą, która krążyła we mnie od bardzo dawna. Więc się w to zaangażowałam”. W 2022 roku dzieci aktorki pojawiły się u jej boku podczas uroczystości w TCL Chinese Theatre w Hollywood, gdzie upamiętniono jej odciski dłoni i stóp. Keaton podkreślała wówczas, jak wiele znaczy dla niej ich obecność. Aktorka zmarła 11 października 2025 roku w wieku 79 lat. Według informacji przekazanych magazynowi PEOPLE przez źródło z jej otoczenia w ostatnich miesiącach życia przebywała w gronie najbliższej rodziny, która chciała zachować pełną prywatność w tym okresie.



Madonna



Madonna jest matką sześciorga dzieci: Lourdes, Rocco, Davida, Mercy oraz bliźniaczek Stelli i Estere. W wieku 50 lat została mamą Mercy, a osiem lat później jej rodzina powiększyła się o dwie adoptowane dziewczynki. Piosenkarka opowiadała, że decyzja o adopcji bliźniaczek dojrzewała w niej podczas wizyt w Malawi. Dziewczynki przebywały wówczas w ośrodku Home of Hope. Po dwóch i pół roku artystka postanowiła zabrać je do swojego domu. „Czasami po prostu zamykałam oczy i myślałam: »Czemu moja kuchnia nie jest pełna tańczących dzieci?«. Tyle dzieci potrzebuje domu” – mówiła w rozmowie z PEOPLE we wrześniu 2017 roku. „Pomyślałam: »Na co czekam? Po prostu zrób to«”.



Annie Leibovitz



Annie Leibovitz, jedna z najbardziej znanych fotografek na świecie, po raz pierwszy została matką w wieku 51 lat. W 2001 roku urodziła się jej córka Sarah. Cztery lata później, gdy Leibovitz miała 55 lat, na świat przyszły bliźniaczki Susan i Samuelle, urodzone przez surogatkę. Leibovitz opowiadała, że jej wieloletnia partnerka, pisarka Susan Sontag, nie była zainteresowana posiadaniem dzieci. Po śmierci Sontag w 2004 roku fotografka obawiała się, że na macierzyństwo może być już za późno. W programie „Wiser Than Me” prowadzonym przez Julię Louis-Dreyfus wspominała rozmowę z lekarzem. „[Mój lekarz] powiedział mi: 'Dasz radę?'. Zapytałam: 'Naprawdę?' I zrobiłam to” – opowiadała. Dziś, mając ponad 70 lat, Leibovitz przyznaje, że córki przypominają jej o konieczności dbania o siebie. „Moja starsza córka wścieka się na mnie, jeśli o siebie nie dbam” – mówiła. „Mamo, chcę, żebyś żyła dłużej”. Jak dodała, troska dzieci sprawia, że sama również myśli o przyszłości.



Hilary Swank



Hilary Swank w październiku 2026 roku ogłosiła, że wraz z mężem Philipem Schneiderem oczekuje trzeciego dziecka. Aktorka ma 52 lata, a termin porodu wyznaczono na grudzień. Informację przekazała za pośrednictwem Instagrama. Opublikowała nagranie, na którym jej mąż i bliźnięta, Aya oraz Ohm, tańczą, podczas gdy ona prezentuje ciążowy brzuch. Czytaj też:

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