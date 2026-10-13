Był gwiazdą „Czterdziestolatka”. Andrzej Kopiczyński nie przewidział, co przyniesie mu sława

Aktor, który na stałe zapisał się w historii polskiej telewizji jako inżynier Stefan Karwowski z „Czterdziestolatka”, miał na koncie znacznie więcej ról. Sam nie przypuszczał, że bohater serialu Jerzego Gruzy na zawsze zdominuje jego zawodowy wizerunek.

Andrzej Kopiczyński jako Stefan Karwowski. Tak narodziła się legenda

Andrzej Kopiczyński należał do aktorów, których twarze rozpoznawały miliony Polaków. Popularność przyniósł mu przede wszystkim „Czterdziestolatek”, ale jego droga na szczyt rozpoczęła się na długo przed premierą kultowego serialu. Wcielał się w postacie historyczne, występował w filmach fabularnych i rozwijał karierę teatralną. Mimo to dla wielu widzów pozostał przede wszystkim Stefanem Karwowskim, człowiekiem zmagającym się z codziennymi problemami rodzinnymi i zawodowymi.

Serial „Czterdziestolatek” zadebiutował w 1975 roku i szybko zdobył ogromną popularność. Kopiczyński zagrał inżyniera Stefana Karwowskiego, męża Magdy, w którą wcielała się Anna Seniuk, oraz ojca dwojga dzieci. Bohater przeżywał kryzys wieku średniego, mierzył się z zawodowymi frustracjami i rodzinnymi napięciami, a przy okazji regularnie wpadał w komiczne tarapaty.

Sekret tej postaci tkwił między innymi w sposobie, w jaki podszedł do niej aktor. Kopiczyński podkreślał, że nie próbował na siłę rozśmieszać publiczności. Grał Karwowskiego poważnie, dzięki czemu jego nieporadność, ambicje i codzienne rozterki nabierały autentyczności. Widzowie mogli odnaleźć w nim własne problemy, a humor wynikał przede wszystkim z sytuacji, w których bohater się znajdował.

Co ciekawe, aktor nie spodziewał się, że udział w serialu odmieni jego życie. Na casting przyszedł bez wielkich oczekiwań i nie zakładał, że otrzyma główną rolę. Nie przypuszczał również, że Karwowski stanie się postacią, z którą publiczność będzie go utożsamiać przez kolejne dekady.

Anna Seniuk w roli Magdy. Aktor miał konkretny pomysł

Historia obsady „Czterdziestolatka” kryje anegdotę, która pokazuje, jak dobrze Kopiczyński wyobrażał sobie serialowe małżeństwo. Kiedy reżyser Jerzy Gruza zapytał go, kto powinien zagrać Magdę Karwowską, aktor nie miał wątpliwości. Odpowiedział: „tylko Anna Seniuk”. Później żartował, że w ten sposób „sam skompletował sobie obsadę”.

Nie wszyscy od początku byli przekonani do wyboru Kopiczyńskiego. Gruza wspominał, że po przesłuchaniach warszawskich aktorów w zbliżonym wieku zdecydował się właśnie na niego, choć część zespołu początkowo sprzeciwiała się tej decyzji.

Ostatecznie ekranowy duet Kopiczyńskiego i Seniuk stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w historii polskiej telewizji. Granica między fikcją a rzeczywistością zacierała się na tyle mocno, że widzowie potrafili pomylić serialową Magdę z prywatnym życiem aktora. Kiedy Kopiczyński pojawiał się publicznie z własną żoną, zdarzało mu się słyszeć pytanie: „A gdzie jest pańska Madzia?”.

Kopernik, „Znachor” i inne role. Kariera przed „Czterdziestolatkiem”

Andrzej Kopiczyński urodził się 15 kwietnia 1934 roku w Międzyrzecu Podlaskim. W 1958 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Łodzi, a na ekranie zadebiutował jeszcze wcześniej, w 1957 roku, w filmie „Prawdziwy koniec wielkiej wojny” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Zanim został Stefanem Karwowskim, miał już za sobą dziesiątki ról teatralnych.

W 1972 roku wcielił się w Mikołaja Kopernika w filmie i serialu „Kopernik”. Było to duże zawodowe wyzwanie, ale również trudne doświadczenie finansowe. Zdjęcia trwały łącznie 80 dni, rozłożonych na półtora roku, a wynagrodzenie wypłacano aktorowi w ratach. Pod koniec pracy jego sytuacja materialna była tak zła, że sam określał się jako praktycznie bankrut.

Po tym doświadczeniu Kopiczyński obawiał się, że zostanie zaszufladkowany jako aktor od ról historycznych. Propozycja Jerzego Gruzy wydawała się więc szansą na zmianę zawodowego kierunku. Los miał jednak inny plan. Aktor później żartował, że „wpadłem z deszczu pod rynnę”, ponieważ po Koperniku przylgnęła do niego postać Karwowskiego.

W jego filmografii znalazły się również takie produkcje jak „Jarzębina czerwona”, „Znachor”, „Kolumbowie” i „Ogniem i mieczem”.

„Czterdziestolatek. 20 lat później”. Powrót do kultowej postaci

Popularność serialu zaowocowała także filmem „Motylem jestem, czyli romansem 40-latka” z 1976 roku. Stefan Karwowski przeżywał w nim romans z Ireną Orską, graną przez piosenkarkę Irenę Jarocką.

Do swojej najsłynniejszej roli Kopiczyński wrócił również w produkcji „Czterdziestolatek. 20 lat później”, emitowanej w latach 1993–1994. Tym razem bohater funkcjonował już w realiach transformacji ustrojowej, a jego perypetie odzwierciedlały zmieniającą się rzeczywistość.

Kontynuacja nie rozwiązała jednak problemu, z którym aktor mierzył się od lat. Stefan Karwowski pozostawał dla wielu widzów najważniejszym punktem odniesienia, niezależnie od tego, w jakich innych produkcjach występował. Kopiczyński wielokrotnie przyznawał, że popularność serialowego bohatera utrudniała mu prezentowanie innych aktorskich możliwości.

Mimo silnego związku z jedną postacią Kopiczyński przez lata pozostawał aktywny zawodowo. Na ekranie pojawiał się również w późniejszym okresie kariery, a jego ostatni występ przypadł na 2013 rok, kiedy zagrał w serialu „Lekarze”.

Andrzej Kopiczyński zmarł 13 października 2016 roku w Warszawie, w wieku 82 lat. Odszedł aktor, którego dorobek był znacznie bogatszy, niż mogłoby się wydawać na podstawie jednej, najbardziej rozpoznawalnej roli.

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