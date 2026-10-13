Szokujący incydent w samolocie! Słynna gwiazda gryzła załogę i próbowała otworzyć drzwi podczas lotu

Selma Blair, znana z filmów „Szkoła uwodzenia”, „Legalna blondynka” i „Hellboy”, została zatrzymana po incydencie na pokładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku. Według doniesień medialnych aktorka miała zaatakować członków załogi i próbować otworzyć drzwi maszyny w trakcie lotu.

Selma Blair zatrzymana na lotnisku JFK. Co wydarzyło się podczas lotu?

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 11 października, podczas lotu linii Delta Air Lines z Los Angeles do Nowego Jorku. Jak podał portal „Variety”, powołując się na doniesienia TMZ, 54-letnia aktorka miała uderzyć jedną ze stewardes i ugryźć drugą. Według tych samych doniesień próbowała również otworzyć drzwi samolotu podczas lotu.

Funkcjonariusze czekali na maszynę na międzynarodowym lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku. Po wylądowaniu Blair została zatrzymana i przewieziona do szpitala na badania. Dwie członkinie załogi zgłosiły obrażenia, a jedna z nich wymagała pomocy medycznej.

Przedstawiciel aktorki przekazał redakcji „Variety” oświadczenie, w którym podkreślił, że sytuacja miała związek ze stanem zdrowia gwiazdy.

„Selma doświadczyła nagłego zdarzenia zdrowotnego, które doprowadziło do opisywanego zachowania. Po lądowaniu natychmiast udzielono jej pomocy medycznej. Jej stan jest obecnie stabilny” – przekazał rzecznik.

Sprawą zajęły się służby federalne. Linia Delta Air Lines przypomniała w swoim stanowisku, że bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest priorytetem, a przewoźnik nie toleruje agresywnych ani niezgodnych z prawem zachowań.

Aktorka usłyszała zarzuty. Sprawa trafiła do sądu

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Jak poinformowały amerykańskie media, po przewiezieniu do szpitala Blair miała również zaatakować funkcjonariuszkę policji oraz pielęgniarkę. W związku z tymi zdarzeniami postawiono jej dwa zarzuty napaści drugiego stopnia.

Podczas rozprawy w sądzie w nowojorskiej dzielnicy Queens aktorka nie przyznała się do winy. Sąd wyznaczył kaucję w wysokości 20 tys. dolarów w gotówce lub 60 tys. dolarów w formie poręczenia. Blair opuściła sąd w towarzystwie prawników. Kolejne posiedzenie zaplanowano na styczeń.

Osobno prowadzone jest postępowanie dotyczące wydarzeń na pokładzie samolotu. W sprawę zaangażowało się FBI, które zajmuje się przestępstwami popełnianymi podczas lotów. Przedstawiciele aktorki utrzymują, że jej zachowanie było następstwem nagłego problemu zdrowotnego.

Selma Blair od lat zmaga się ze stwardnieniem rozsianym

Selma Blair od lat otwarcie mówi o swoim stanie zdrowia. W 2018 roku poinformowała, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Od tego czasu angażuje się również w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podczas rozprawy prawnik aktorki wskazywał, że jej zachowanie nie było celowe. Według relacji amerykańskich mediów Blair miała pominąć kilka dawek leków kontrolujących nasilone objawy neurologiczne. Adwokat wspomniał również o uderzeniu się w głowę podczas lotu oraz dezorientacji, do której miały przyczynić się te okoliczności i wysokość.

Nie jest to pierwszy incydent z udziałem aktorki podczas podróży samolotem. W 2016 roku, w trakcie lotu z Cancún do Los Angeles, Blair doświadczyła poważnego kryzysu. Później wyjaśniała, że połączyła alkohol z lekami, co doprowadziło do utraty kontroli nad zachowaniem. Publicznie przeprosiła wówczas za swoje postępowanie.

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