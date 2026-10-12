Wyeliminowali faworytkę z „Tańca z gwiazdami”! Burza w sieci: „Serce pęka”

Z rywalizacją pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. W mediach społecznościowych nie zabrakło głosów rozczarowania, a część widzów podkreślała, jak dużą przemianę przeszła zawodniczka MMA podczas udziału w show.

„Taniec z gwiazdami”. Joanna Jędrzejczyk odpadła z programu

Szósty odcinek tanecznego show upłynął pod znakiem Latino Night. Uczestnicy zaprezentowali choreografie do latynoskich przebojów, a na parkiecie nie zabrakło samby, salsy, rumby i cha-chy. Tym razem jednak nie wszystkim udało się przekonać widzów do dalszego udziału w rywalizacji.

Decyzją głosujących z programem pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. To właśnie ich zabraknie w kolejnym odcinku. Ogłoszenie werdyktu wywołało reakcje w mediach społecznościowych, gdzie internauci podzielili się swoimi opiniami na temat eliminacji.

Nie wszyscy zgadzali się z rozstrzygnięciem. Wśród komentarzy pojawiły się słowa żalu, ale byli też widzowie, którzy przewidywali taki obrót wydarzeń.

„Szkoda”, „Serce pęka”, „Taka gwiazda w programie to prawdziwy skarb. Mega szkoda, że odpadli. Asia zrobiła ogromną przemianę”, „Wiedziałam, że tak dziś się skończy. Fajna, sympatyczna dziewczyna”, „Porażka... jedna z największych przemian”, „Szkoda”, „Żal. Mega progres zrobiła”, „Do przewidzenia to było”, „Sprawiedliwie” — czytamy w komentarzach.

Latino Night w „Tańcu z gwiazdami”. Takie tańce zobaczyli widzowie

Szósty odcinek dostarczył również tanecznych emocji. Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska zaprezentowali sambę do utworu „Cambio dolor” Natalii Oreiro. Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz postawili na cha-chę do „Let’s Get Loud” Jennifer Lopez.

Sambę zatańczyli także Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka, którzy wystąpili przy dźwiękach „Macareny” Los Del Rio. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko zaprezentowali tango do piosenki „Objection” Shakiry.

Na parkiecie pojawili się również Helena Englert i Roman Osadchiy z salsą do „La bomba” Ricky’ego Martina. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka wykonali paso doble do „El gato montes”, a Dominik Rupiński i Estelle Francois zatańczyli salsę do „Nuevayol” Bad Bunny’ego.

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz zaprezentowali tango argentyńskie do „La cumparsita”, natomiast Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta zmierzyli się z rumbą do utworu „Hero” Enrique Iglesiasa.

Jurorzy też ruszyli na parkiet. Nie zabrakło niespodzianek

Latynoski klimat udzielił się nie tylko uczestnikom. Tym razem do wspólnej zabawy włączyli się również jurorzy. Piotr „Guma” Gumulec porwał ich do Macareny, a następnie Julia i Iwona wspólnie zatańczyły salsę. Podczas występu Julii jej sukienka nieco się zsunęła.

Wśród tanecznych prezentacji szczególne uznanie jurorów zdobyły paso doble Krzysztofa Kwiatkowskiego i Sary Janickiej oraz tango argentyńskie Izabeli Kuny i Michała Bartkiewicza. Ostatecznie jednak dobre występy na parkiecie nie wystarczyły, by Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pozostali w programie.

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