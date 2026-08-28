Kto zostanie nowym agentem 007? Znamy kulisy wyścigu po najbardziej pożądaną rolę w Hollywood

Po odejściu Daniela Craiga z roli Jamesa Bonda pytanie o jego następcę od lat rozpala fanów serii. Teraz sytuacja zaczyna robić się coraz bardziej konkretna. Denis Villeneuve i Amazon MGM pracują nad obsadą „Bonda 26”, a na finałowym etapie castingu znalazło się siedmiu aktorów. Każdy z nich ma inne atuty, doświadczenie i ekranowy wizerunek, który może przekonać twórców.

Kto zostanie nowym Jamesem Bondem?

Po zatrudnieniu Villeneuve'a jako reżysera kolejnej części serii oraz ustaleniu rozpoczęcia produkcji na 2027 rok wiadomo już, że decyzja dotycząca obsady powinna zapaść w tym roku. Wcześniej z rolą 007 łączono między innymi Toma Hollanda, Harrisa Dickinsona i Jacoba Elordiego. W maju pojawiły się również informacje o przesłuchaniu Toma Francisa.

Z czasem część nazwisk wypadła jednak z wyścigu. Theo James wycofał się z rywalizacji, a zainteresowanie fanów kandydaturami Idrisa Elby, Toma Hardy'ego i Henry'ego Cavilla wyraźnie osłabło.

Siedmiu kandydatów prezentuje zupełnie różne podejścia do postaci agenta 007. Jack Barton może zaoferować młodość i mniejsze obciążenie rozpoznawalnością, Jack Lowden ma doświadczenie w serialu szpiegowskim, a Callum Turner łączy charyzmę z doświadczeniem w dużych produkcjach.

Decyzja Denisa Villeneuve'a i Amazon MGM będzie więc dotyczyła nie tylko wyboru kolejnego aktora wcielającego się w agenta 007. Będzie to również decyzja o tym, w jakim kierunku pójdzie nowa era Jamesa Bonda.

Lista kandydatów do roli Jamesa Bonda, agenta 007

Jack Barton



Jack Barton zaczął budować aktorską karierę w 2020 roku. Na dużym ekranie zadebiutował w 2023 roku w „Biednych istotach” Jorgosa Lanthimosa. Rozpoznawalność przyniosła mu również rola w „Pogoń za miłością” oraz występ w „Heartstopper Forever”.

Szczególne znaczenie dla jego kandydatury może mieć jednak drugi sezon historycznego serialu BBC One „SAS: Oddział dla zuchwałych” autorstwa Stevena Knighta. To właśnie Knight odpowiada za scenariusz „Bonda 26”, więc Barton ma już doświadczenie współpracy z jednym z kluczowych twórców nowej odsłony serii.

Rola w „SAS: Rogue Heroes” nie jest wprawdzie bezpośrednim odpowiednikiem Jamesa Bonda, ale aktor pokazał w niej siłę i pewność siebie, które mogą przydać się przy kreowaniu agenta 007.

Barton ma 31 lat i należy do najmłodszych finalistów. Jego wiek mógłby pozwolić twórcom przedstawić młodszą wersję Bonda i jednocześnie rozpocząć serię, która będzie mogła rozwijać tę postać przez wiele lat. Atutem może być także to, że Barton jest mniej znany od części pozostałych kandydatów.



Jack Lowden



Szkocki aktor Jack Lowden ma już na koncie kilka znaczących ról. Widzowie znają go przede wszystkim z serialu szpiegowskiego Apple'a „Kulawe konie”, ale wystąpił również w „Dunkierce” Christophera Nolana oraz w „Marii, królowej Szkotów”, gdzie zagrał u boku swojej żony Saoirse Ronan.

Rola agenta MI5 Rivera Cartwrighta w „Slow Horses” jest jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za jego kandydaturą. Lowden zdobył za nią uznanie oraz dwie nominacje do nagrody Emmy i nominację do Złotego Globu. Wieloletnia praca przy serialu szpiegowskim pokazała, że aktor dobrze odnajduje się w świecie tajnych agentów.

Lowden ma 36 lat i jest jednym z najstarszych kandydatów. Mierzy 185 cm, więc pod względem wzrostu przypomina poprzednich odtwórców roli Bonda. Jeśli otrzyma angaż, zostałby pierwszym szkockim aktorem w roli 007 od czasu Seana Connery'ego.



Callum Turner



Callum Turner występuje na ekranie od 2012 roku. W jego dorobku znalazły się między innymi role w kolejnych częściach „Fantastycznych zwierząt”, produkcjach romantycznych „Eternity. Wybieram ciebie” i „Tylko jedna noc”, a także prestiżowym serialu „Władcy przestworzy”.

Jednym z jego największych atutów może być połączenie opanowania i charyzmy, czyli cech mocno kojarzonych z Jamesem Bondem. Turner ma również doświadczenie komediowe, które może okazać się przydatne, jeśli nowa odsłona serii będzie potrzebowała bardziej charakterystycznego poczucia humoru. Nie jest wykluczone również nawiązanie do bardziej kampowej stylistyki kojarzonej z Bondem granym przez Rogera Moore'a.

Turner ma 36 lat i mierzy 188 cm. Dzięki temu należy do najwyższych kandydatów i dorównuje wzrostem Seanowi Connery'emu oraz Timothy'emu Daltonowi. Materiał źródłowy wskazuje również, że jego sposób prezentowania postaci jest prawdopodobnie najbliższy wizji szpiega stworzonej przez Iana Fleminga.



Paweł Mescal



Paul Mescal zdobył rozpoznawalność dzięki miniserialowi BBC/Hulu „Normalni ludzie”, w którym wystąpił w 2020 roku. Później pojawił się między innymi w „Gladiatorze II” i „Hamnecie”.

Na jego korzyść przemawia również liczba zdobytych i otrzymanych nominacji. Mescal ma na koncie dwie nagrody BAFTA, a także nominacje do Emmy, Złotego Globu i Oscara. Otrzymał również nagrodę Laurence'a Oliviera za rolę teatralną w „Tramwaju zwanym pożądaniem”.

Aktor jest uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli swojego pokolenia. Potrafi łączyć powagę, emocjonalność, intensywność i urok, czyli cechy, które mogą być przydatne w interpretacji Bonda. Jest również jednym z najbardziej rozpoznawalnych kandydatów. Wystąpił w „Gladiatorze II”, a dodatkowo zagra Paula McCartneya w czterech nadchodzących filmach Sama Mendesa poświęconych The Beatles.

Mescal ma 30 lat i jest drugim najmłodszym aktorem w finałowym gronie. Jest również jedynym Irlandczykiem. Nie musi to jednak stanowić przeszkody. Pierce Brosnan pokazał już, że irlandzki aktor może zostać Jamesem Bondem.



Jakub Elordi



Jacob Elordi pod koniec lat 2010. zaczął wyrastać na jedną z najciekawszych młodych gwiazd Hollywood. Rozpoznawalność przyniosła mu seria „The Kissing Booth” Netfliksa oraz „Euforia” HBO. Później aktor pojawił się między innymi w „Frankensteinie” Guillermo del Toro i „Wichrowych wzgórzach”.

Elordi od dawna był łączony z rolą Bonda przede wszystkim ze względu na naturalny ekranowy urok. Choć udowodnił, że potrafi zaoferować znacznie więcej niż sam atrakcyjny wygląd, jego prezencja może być jednym z argumentów przemawiających za kandydaturą. Dyrektor castingu do „Bonda 26” miał bowiem oczekiwać aktorów, którzy „ociekali seksapilem”.

Elordi ma zaledwie 29 lat i jest najmłodszym aktorem znajdującym się na finałowym etapie castingu. Jest także najwyższy z kandydatów. Mierzy 195 cm, więc gdyby otrzymał rolę, zostałby najwyższym Bondem w historii. Problemem może być natomiast jego australijskie pochodzenie, ponieważ nie jest Brytyjczykiem. Mimo to jego kandydatura nadal pozostaje w grze.



Harris Dickinson



Harris Dickinson należy do aktorów najdłużej łączonych z rolą Jamesa Bonda. Ma już doświadczenie w graniu brytyjskiego szpiega, ponieważ wystąpił w serii filmów akcji „King's Man”.

Jest angielskim aktorem znanym z filmów „Beach Rats”, „W trójkącie”, „Babygirl” oraz z seriali „Trust” i „Morderstwo na końcu świata".

Dickinson ma odpowiednią powagę, charyzmę i emocjonalną złożoność. Jednocześnie jego wiek działa na jego korzyść. Aktor ma 30 lat, więc w przypadku angażu mógłby wcielać się w Bonda przez wiele kolejnych lat. Mierzy 188 cm, co dodatkowo odpowiada fizycznemu wizerunkowi klasycznego agenta.



Jack O'Connell



Jack O'Connell jest jednym z najbardziej wszechstronnych kandydatów. Widzowie mogą kojarzyć go między innymi z „Sinners” oraz „28 lat później: Świątynia kości”. W jego dorobku znalazły się także „Odzyskany”, czy „SAS: Rogue Heroes”.

Różnorodność ról pokazuje, że O'Connell potrafi odnaleźć się zarówno w wymagających scenach akcji, jak i w bardziej dramatycznych historiach. Ma również doświadczenie we współpracy ze Stevenem Knightem przy „SAS: Rogue Heroes”, co łączy go z twórcą scenariusza „Bonda 26”.

O'Connell skończył 36 lat i jest najniższym aktorem w finałowym gronie. Mierzy 173 cm, czyli o pięć centymetrów mniej niż Daniel Craig, który pozostaje najniższym dotychczasowym odtwórcą roli 007. Wzrost może być więc jego najmniej oczywistym atutem, ale doświadczenie, ekranowa wytrzymałość i rozwój kariery sprawiają, że jego obecność wśród finalistów nie jest przypadkowa. Czytaj też:

Od dziś na Netflix 4 perełki. Ale to ten nowy thriller z De Niro rozbije bank! Czytaj też:

Tylko 4 takie filmy w historii Oscarów. Te thrillery akcji zdobyły najważniejszą statuetkę