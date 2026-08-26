Żałoba w świecie muzyki i opuszczona flaga. Prezydenci i gwiazdy żegnają Dolly Parton

Śmierć Dolly Parton poruszyła świat muzyki, filmu i polityki. Legendarna piosenkarka country, autorka tekstów i aktorka zmarła w wieku 80 lat. W mediach społecznościowych oraz oficjalnych oświadczeniach żegnają ją między innymi Taylor Swift, Beyoncé, Elton John, Paul McCartney, Jane Fonda i Barack Obama. Skala tych pożegnań pokazuje, jak ogromny wpływ artystka wywarła daleko poza muzyką country.

Dolly Parton nie żyje. Świat żegna legendę country

Informację o śmierci Dolly Parton przekazał w mediach społecznościowych jej siostrzeniec. „Dolly żyła w świetle i jest w ramionach Jezusa” – powiedział. Na początku tego roku artystka odwołała występ w Las Vegas z powodu problemów zdrowotnych.

Mega gwiazda galaktycznego formatu zmarła spokojnie we wtorek, spokojnie po „krótkiej walce z rakiem” w Vanderbilt University Medical Center w Nashville, poinformował jej przedstawiciel. Została przyjęta do szpitala w piątek po leczeniu problemów z nerkami i chorobami autoimmunologicznymi. Miała 80 lat.

W zeszłym tygodniu Parton przyznała, że zaniedbała swoje zdrowie, opiekując się mężem, biznesmenem Carlem Deanem, z którym przeżyła prawie 58 lat. Zmarł on 3 marca 2025 roku w wieku 82 lat. W wywiadzie dla magazynu „People” powiedziała w piątek: „Mam pewne problemy zdrowotne, na które po prostu nie zwracałam uwagi, opiekując się Carlem”.

Rodzina Parton podkreśliła, że chce zadbać o zachowanie jej dziedzictwa. „Nasza rodzina i zespół, któremu powierzyła swoje dziedzictwo, będą pilnie pracować, aby jej duch żył z nami na zawsze” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu. „Dolly była rolnikiem tak jak jej tata. On uprawiał ziemię; ona uprawiała pieśni i szczęście”.

Parton zdobyła światową sławę dzięki takim utworom jak „Jolene” i „I Will Always Love You”. Publiczność znała ją również z filmów „Od 9 do 5” oraz „Stalowe magnolie”. Ważną częścią jej działalności była także filantropia. Była królową muzyki country, która zapoczątkowała Dollywood, piosenkarką i autorką tekstów znana z piosenek „Jolene” i „I Will Always Love You”, zagrała również w filmach „Od dziewiątej do piątej”, „Stalowe magnolie” i „Rhinestone”, oczarowując świat swoim wdziękiem i dowcipem,

Taylor Swift wspomina Dolly Parton

Wśród osób, które oddały hołd artystce, znalazła się Taylor Swift. Piosenkarka przyznała, że trudno jej wyobrazić sobie świat bez Parton.

„Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy, realny ani właściwy. Ale dzięki jej nieskończenie hojnej postawie i niezliczonym ludziom, których życie zmieniła na lepsze, jej dziedzictwo będzie wieczne” – powiedziała w wywiadzie dla „Hollywood Reporter”.

Swift podkreśliła także charakter Parton i jej podejście do innych ludzi. „W jakiś sposób była prawdziwą gracją i prawdziwą determinacją, wszystko w jednej olśniewającej osobie. Miała najdelikatniejsze serce, gdy chodziło o zmagania innych, i stalowy kręgosłup, by bronić własnej wartości jako artystki” – dodała.

Beyoncé: „Byłaś barometrem. Gwiazdą polarną”

Dolly Parton połączyła swoje siły z Beyoncé przy nowej wersji „Jolene”. Po śmierci artystki Beyoncé opublikowała na swojej stronie internetowej osobiste pożegnanie.

„Dolly, byłaś barometrem. Gwiazdą polarną. Odważna i błyskotliwa. Utalentowana i wytrwała. Dałaś mi tak wiele lekcji o tym, jak być sobą. Jestem wdzięczna za Twoją sztukę, Twoje serce, Twoją hojność, Twoje poczucie humoru, Twoją przedsiębiorczość” – napisała.

Beyoncé podkreśliła również, że współpraca z Parton była dla niej wyjątkowym doświadczeniem. „Jestem zaszczycona, że miałam zaszczyt z Tobą pracować. Będę to pielęgnował na zawsze. Dziękuję Ci za Twój ogromny wpływ na świat. Jesteś aniołem, który uczynił ten świat szczęśliwszym miejscem dzięki swojej radosnej sztuce. Jesteś naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Spoczywaj w pokoju”.

Jane Fonda: „Dolly będzie z nami zawsze”

Jane Fonda, która występowała z Parton w „Od dziewiątej do piątej”, pożegnała przyjaciółkę w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

„Wiem, że miliony ludzi pogrążają się w żałobie i chcę to powiedzieć – Dolly będzie z nami zawsze, bardziej niż ktokolwiek inny, kogo znałam, ponieważ była tak obecna, tak silna, tak hojna i radosna, że na zawsze wpleciona jest w nasze życie i serca” – napisała. Określiła ją również jako „zmysłowym ucieleśnieniem empatii”.

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Paul McCartney żegna „wspaniałą gwiazdę”

Dolly Parton pożegnał także Paul McCartney. Muzycy współpracowali przy coverze „Let It Be”, który znalazł się na albumie „Rockstar” z 2023 roku.

„Zmarła wspaniała gwiazda Dolly Parton i to jest bardzo smutne. Była cudowną kobietą. Po raz pierwszy spotkałem ją w Nashville w Grand Ole Opry, gdzie grała z gwiazdą country Porterem Wagonerem i właśnie rozpoczynała karierę solową. Była tak pełna życia i energii, że trudno uwierzyć w jej odejście”.

McCartney zwrócił uwagę nie tylko na jej muzykę, ale także działalność poza sceną. „Jej twórczość, śpiew i filantropia nie miały sobie równych w świecie muzyki country i trudno wyobrazić sobie życie bez Dolly. Była bardzo zręczną bizneswoman, która rozumiała wartość swojej muzyki i, co najważniejsze, wpływ, jaki wywierała na ludzi na całym świecie”.

Na koniec dodał: „Dziękuję Dolly za piękną muzykę, którą dałaś mi i całemu światu. Zawsze będziemy cię kochać, niech Bóg cię błogosławi i spoczywaj w pokoju. Byłaś najlepsza”.

Elton John i Julia Roberts wspominają artystkę

Elton John przyznał, że wiadomość o śmierci Parton była dla niego ogromnym ciosem. Napisał, że był „zszokowany i zdruzgotany wiadomością o śmierci Dolly. Olbrzymia artystka – wyjątkowa i niezastąpiona, o najczulszym sercu”.

Swoje pożegnanie opublikowała również Julia Roberts, koleżanka Parton ze „Stalowych magnolii”. „Dolly była magiczną i radosną osobą. Uważam ją za skarb w moim życiu. Słońce dziś zgasło”.

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Barack Obama i byli prezydenci USA przypomnieli o ogromnym wpływie Parton

Były prezydent USA Barack Obama zwrócił uwagę na niezwykłą drogę, jaką przeszła artystka. „Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek miał większy wpływ niż Dolly Parton. Urodzona w jednopokojowej chatce zdobyła 11 nagród Grammy i Emmy, zbudowała imperium biznesowe, pomogła milionom dzieci nauczyć się czytać i – jakby tego było mało – przyczyniła się do przyspieszenia badań, które doprowadziły do powstania szczepionki Moderny na COVID-19. Co za życie. Michelle i ja myślimy o rodzinie Dolly i jej licznych fanach”.

Artystkę wspomniał także były prezydent George W. Bush. „Laura i ja, wraz z tysiącami jej fanów, opłakujemy śmierć Dolly Parton. Uwielbialiśmy jej muzykę i styl. Była wspaniałą artystką i jeszcze wspanialszym człowiekiem” – powiedział.

Były prezydent USA Bill Clinton nazwał Parton „jedyną w swoim rodzaju – wspaniałą autorką tekstów i artystką, która opowiadała historie zwykłych Amerykanów z uczciwością, pokorą i sercem”. Podkreślił, że wraz ze wzrostem jej sławy „nigdy nie zapomniała, skąd pochodzi” i odwdzięczała się poprzez działalność filantropijną.

Eminem pokazał list od Dolly Parton

Pożegnanie opublikował również Eminem. Raper przypomniał list, który Parton wysłała mu po jego wprowadzeniu do Rock and Roll Hall of Fame.

„Chociaż niewiele wiem o rapie, wiem, że jesteś w nim najlepszy” – napisała Parton. Dodała: „Zawsze czułam z tobą jakąś niewyjaśnioną więź, jakbym cię jakoś znała… bez względu na to, jak skomplikowany jest twój świat, po prostu wiedz, że jesteś wyjątkowy i oddziałujesz na ludzi w sposób, o którym nawet nie wiesz”.

Eminem przyznał, że wiadomość zrobiła na nim ogromne wrażenie. „Przykro mi, że nigdy nie mieliśmy okazji się spotkać, ale ta wiadomość od Dolly naprawdę wywarła na mnie wpływ” – napisał. „Zdecydowanie nie musiała poświęcać na to czasu. Nawet jak na dzieciaka, który słuchał głównie rapu, była ikoną. Supergwiazdą w każdym calu. Spoczywaj w pokoju, Dolly. I dziękuję za miłe słowa”.

Wśród osób żegnających Parton znalazła się również Miley Cyrus, która jest chrześnicą Parton. Obie artystki współpracowały przy nowej wersji „Wrecking Ball”, a Parton pojawiała się także w kilku odcinkach „Hannah Montana”. Ojciec Cyrus, Billy Ray Cyrus, wspominał, że Parton była „częścią naszego życia, obecną w naszych telewizorach, w naszych salonach”.

Donald Trump nakazał opuszczenie flagi. „Nigdy nie było nikogo takiego jak ona”

Mick Jagger nazwał Parton „cudowną autorką tekstów i wokalistką” i podkreślił, że zjednoczyła wielu ludzi. Jej śmierć skomentował również Donald Trump. Prezydent USA zapowiedział, że na cześć Parton przez tydzień flaga amerykańska będzie opuszczona, a jej odejście określił jako „prawdziwą stratę dla milionów ludzi”. „Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i nigdy nie będzie” – napisał.

Skala pożegnań pokazuje, że Dolly Parton była postacią wykraczającą daleko poza jeden gatunek muzyczny czy jedno pokolenie. Wspominają ją artyści, politycy i ludzie związani z kulturą, podkreślając zarówno jej dorobek artystyczny, jak i działalność na rzecz innych.

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