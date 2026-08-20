Dostał zakaz w Europie, więc leci do Rosji! Gigantyczny skandal wokół znanego muzyka

Kanye West, występujący również jako Ye, planuje dwa koncerty w Rosji. Raper ma pojawić się w październiku na gigantycznym stadionie w Sankt Petersburgu. Bilety na występy miały rozchodzić się w ciągu kilku godzin, a decyzja artysty już wywołuje międzynarodowe kontrowersje.

Kanye West jako pierwszy wystąpi w Rosji od czasu inwazji

Jak zauważają amerykańskie media BBC, West ma być najbardziej rozpoznawalnym zachodnim muzykiem, który wystąpi na rosyjskiej scenie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wokół planowanych koncertów pojawiły się również spekulacje dotyczące potencjalnego spotkania rapera z Władimirem Putinem.

Decyzja o występach w Sankt Petersburgu przychodzi w momencie, gdy kariera Westa w Europie Zachodniej mierzy się z poważnym kryzysem. W kolejnych krajach odwoływano jego koncerty, a organizatorzy rezygnowali ze współpracy z artystą.

Z występów rapera wycofały się między innymi Wielka Brytania, Francja, Polska, Czechy oraz Włochy.

Seria skandali wokół rapera

W ostatnich latach Kanye West wielokrotnie wywoływał oburzenie swoimi wypowiedziami i działaniami. Wśród najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń znalazły się jego antysemickie wypowiedzi oraz publiczne wychwalanie Adolfa Hitlera.

W 2025 roku artysta wydał również utwór „Heil Hitler”, a jego działalność była związana z wykorzystywaniem symboliki nazistowskiej. Kontrowersje nie ograniczały się jednak do muzyki. Głośno było także o jego inii ubrań, w której pojawiła się między innymi bluza z wizerunkiem papieża Jana Pawła II.

Kanye West próbował ratować reputację

W styczniu raper podjął próbę poprawy swojego wizerunku. Na łamach „Wall Street Journal” opublikował płatne ogłoszenie, w którym przepraszał za swoje zachowanie.

West tłumaczył wówczas swoje działania problemami ze zdrowiem psychicznym. Wspominał o niezdiagnozowanym urazie mózgu oraz nieleczonej chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Teraz artysta kieruje swoją uwagę na rosyjską scenę. Planowane koncerty w Sankt Petersburgu mogą stać się jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń muzycznych z udziałem zachodniej gwiazdy od początku inwazji na Ukrainę.

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