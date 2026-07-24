Magda Gessler rusza z nowym biznesem. Lepiej trzymajcie się za portfele

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem nowej restauracji Magdy Gessler największe emocje wzbudza nie wystrój, czy lokalizacja, ale ceny. Menu lokalu nad Jeziorem Czorsztyńskim trafiło do sieci, a internauci przecierają oczy ze zdumienia. Szczególną uwagę przykuły moskole z kawiorem, za które trzeba zapłacić prawie 400 złotych.

Magda Gessler wraca do Małopolski z nowym projektem

Restauratorka, której warszawskie lokale od lat cieszą się ogromną popularnością, już 31 lipca otworzy restaurację „Natura” w Kluszkowcach nad Jeziorem Czorsztyńskim. Dzień później działalność rozpocznie także znajdujący się obok aparthotel, którego kulinarnym sercem ma być właśnie nowy lokal.

To kolejna próba podboju południa Polski przez gwiazdę „Kuchennych rewolucji”. Wcześniejsze przedsięwzięcia, w tym lodziarnie na Krupówkach, w Krakowie i Rabce-Zdroju, a także głośna współpraca ze Schroniskiem Smaków w Bukowinie Tatrzańskiej, nie zakończyły się sukcesem.

Moskole za 399 zł i „zupa nic” za jedyne 45

Menu restauracji opiera się na inspiracjach kuchnią Podhala i Pienin, choć nie brakuje w nim dań wykraczających poza regionalne tradycje. W karcie, jak podaje serwis Plejada, znalazły się m.in. szpecle podhalańskie za 59 zł, studzienina wieprzowa za 46 zł oraz krupnik na cielęcinie za 49 zł.

Obok nich pojawiają się jednak propozycje takie jak śledź bałtycki za 49 zł, wołowina strogonow za 99 zł, tarta tatin za 41 zł czy naleśniki crêpes suzette za 42 zł. Najtańszą zupą w karcie jest żurek z jajkami i borowikami, który kosztuje 36 zł. Przystawki wyceniono od 42 do 49 zł, a za tatar trzeba zapłacić 69 zł.

Prawdziwym zaskoczeniem są jednak podhalańskie moskole w wersji z kawiorem i śmietaną. Mają kosztować aż 399 zł. Miłośnicy steków muszą przygotować od 119 do 159 zł za 100 g mięsa. Na ochłodę pozostaje klasyczna „zupa nic”, wyceniona na 45 zł.

„Kobieta piękna, zdolna, utalentowana”

Choć pierwsi goście jeszcze nie przekroczyli jej progu, opublikowane ceny już zdążyły wywołać szeroką dyskusję. Pod reklamowym postem Magdy Gessler internautom szczęki opadły z wrażenia i głośno wyrażają swój zachwyt nad przedsiębiorczą restauratorką.

„Pani jest czarodziejką. Kobieta piękna, zdolna, utalentowana i baaaardzo pracowita”, „Pani Magdo, przysięgam! Po takim zapowiedziach człowiek zgłodniał już na sam widok ekranu! Czy rezerwacje przyjmuje Pani już teraz, czy najpierw trzeba przejść test ze znajomości oscypka? Czekam z niecierpliwością!” – piszą w komentarzach.

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