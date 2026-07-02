Oni zdecydowali się na „rozwód przez sen”. To nowy trend wśród gwiazd?

Wspólna sypialnia od dawna uchodzi za symbol udanego związku. Tymczasem coraz więcej znanych par pokazuje, że szczęśliwe małżeństwo może wyglądać zupełnie inaczej.

Czy gwiazdy sypiają ze sobą? Osobne łóżka zamiast kryzysu

Osobne sypialnie, dwa domy, a nawet życie w różnych stanach? Dla tych gwiazd to sposób na udaną relację. Choć podobne rozwiązania wielu osobom wciąż wydają się nietypowe, oddzielne sypialnie nie są niczym nowym. Przez dziesięciolecia w ten sposób funkcjonowali także królowa Elżbieta II i książę Filip.

Jak tłumaczyła kuzynka monarchini Pamela Hicks, w brytyjskiej arystokracji było to po prostu tradycją. „W Anglii klasa wyższa zawsze miała oddzielne sypialnie. Nie chcesz przecież, żeby ktoś chrapał lub kopał nogami” – wyjaśniła.

Dziś podobne rozwiązanie określane jest mianem „rozwodu przez sen” i zyskuje coraz większą popularność. Jak pokazują historie tych gwiazd, nie istnieje jeden przepis na udany związek. Dla jednych receptą jest wspólna sypialnia, dla innych... drzwi prowadzące do własnego pokoju.

Gwiazdy, które mają osobne sypialnie

Robin Roberts i Amber Laign sypiają w różnych stanach



Robin Roberts, współprowadząca programu „Good Morning America” w stacji ABC i Amber Laign są razem od ponad dwóch dekad, a w 2023 roku wzięły ślub. Mimo to nadal prowadzą dwa oddzielne gospodarstwa domowe.

„Prawdziwy sekret? Osobne mieszkania” – żartowała Amber Laign w rozmowie z E! News.

Obecnie Roberts mieszka w Nowym Jorku, natomiast jej żona w Connecticut. Jak podkreślają, kluczem do sukcesu pozostają zaufanie i dobra komunikacja.



Gwyneth Paltrow i Brad Falchuk przekonują do oddzielnych sypialni



Na początku małżeństwa Gwyneth Paltrow i Brad Falchuk przez część tygodnia mieszkali osobno. Producent spędzał kilka dni z dziećmi ze swojego poprzedniego związku, a pozostały czas z aktorką.

„Wszyscy moi znajomi z małżeństwa mówią, że nasz styl życia brzmi idealnie i nie powinniśmy niczego zmieniać” – mówiła Paltrow.



Cameron Diaz idzie ostro



Jeszcze dalej w swoich poglądach poszła Cameron Diaz. Aktorka otwarcie przyznała, że jest zwolenniczką osobnych sypialni, a nawet... oddzielnych domów.

„Powinniśmy wprowadzić zasadę oddzielnych sypialni” – stwierdziła w jednym z podcastów.



Małżeństwo na odległość? To działa!



Sheryl Lee Ralph i senator Vincent Hughes od ponad 20 lat tworzą zgodne małżeństwo, choć nigdy na stałe nie zamieszkali razem.

Aktorka pracuje w Hollywood, a jej mąż od lat rozwija karierę polityczną w Pensylwanii.

„On ma swoje życie. Ja mam swoje życie. On ma swoją prawdziwą karierę, ja mam swoją prawdziwą karierę” – tłumaczyła Ralph.

Para spotyka się regularnie co kilka tygodni i, jak podkreśla aktorka, taki układ doskonale się sprawdza.



Psy i dzieci zmieniają zasady



Książę William i księżna Kate podobno dzielą łóżko nie tylko ze sobą, ale także z ukochanym cocker spanielem Orlą.

Z kolei Kaley Cuoco i Tom Pelphrey zdecydowali się spać osobno z powodu dwóch starszych psów oraz córki, które skutecznie utrudniały spokojny sen.

„To po prostu nam pasuje” – przyznała aktorka.



Kevin i Danielle Jonas mają problem



Kevin i Danielle Jonas również zrezygnowali ze wspólnego spania i to podobno już w niedługim czasie po wyczeiwanym ślubie. Powód był znacznie bardziej przyziemny – głośne chrapanie muzyka.



Sypialnia na zaproszenie



Barbara Corcoran, amerykańska bizneswoman, inwestor i osobowość telewizyjna i jej mąż Bill Higgins od niemal czterech dekad mają osobne sypialnie. Bizneswoman przekonuje, że właśnie dzięki temu ich związek nie stracił romantyzmu.

„Muszę go zaprosić do środka, a on zaprasza mnie” – zdradziła.



Razem, a jakby osobno



Równie nietypowe rozwiązanie wybrali Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick. Para kupiła dwa sąsiadujące ze sobą nowojorskie domy, które połączono w jedną nieruchomość. Dzięki temu każde z nich ma własną przestrzeń, a jednocześnie pozostają pod jednym dachem. Czytaj też:

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