Chris Brown przegrał głośny proces. Ma zapłacić 13 mln dolarów

Chris Brown będzie musiał zapłacić ogromne odszkodowanie swojej byłej gospodyni. Sąd uznał go za odpowiedzialnego za skutki brutalnego ataku psa, do którego doszło na terenie jego luksusowej posiadłości w Kalifornii. Kobieta do dziś zmaga się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Chris Brown zapłaci prawie 13 milionów dolarów. „Zalecono mi, żebym się nie zbliżał”

Chris Brown został zobowiązany do wypłaty 12,9 mln dolarów odszkodowania swojej byłej gospodyni Marii Avili. To finał wieloletniej batalii sądowej po dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło w 2020 roku w domu artysty w Tarzanie w Kalifornii.

Kobieta została zaatakowana przez Hadesa, owczarka kaukaskiego pełniącego funkcję psa stróżującego na terenie posesji muzyka.

Maria Avila podczas procesu przed sądem w Van Nuys opowiedziała o obrażeniach, których doznała. Atak pozostawił rozległe rany ramienia i twarzy. Konieczne było założenie szwów oraz wykonanie przeszczepu skóry z brzucha na ramię. Kobieta zeznała również, że od tamtej pory cierpi na zespół stresu pourazowego oraz uszkodzenie nerwów.

Chris Brown był obecny w domu w chwili ataku. Jak wyjaśniał przed sądem, po wezwaniu pogotowia opuścił posesję. „…aby uniknąć „medialnego cyrku, ze względu na mój status artysty… więc po prostu zalecono mi, żebym się nie zbliżał” – zeznał.

Wokalista tłumaczył również, że zdecydował się na psa stróżującego, ponieważ „często spotykam się z sytuacjami, w których ktoś mnie prześladuje”.

Artysta przyznał się do zaniedbania, utrzymując jednocześnie, że wcześniej ostrzegał Marię Avilę i jej siostrę Patricię, aby nie wychodziły z domu bez uzyskania zgody. Maria stanowczo zaprzeczyła jednak, by kiedykolwiek usłyszała takie ostrzeżenie.

Muzyk przyznał się do zaniedbania. Rodzina również otrzyma odszkodowanie

Pozew przeciwko Chrisowi Brownowi został złożony już w 2021 roku, jednak postępowanie zakończyło się dopiero teraz.

Oprócz 12,9 mln dolarów przyznanych Marii Avili sąd zasądził 885 tys. dolarów dla jej siostry Patricii za doznane cierpienie psychiczne. Mąż poszkodowanej, Oscar Olivo, otrzyma 50 tys. dolarów.

„Po ponad pięciu latach procesu sądowego przeciwko Chrisowi Brownowi jesteśmy zachwyceni, że udało nam się uzyskać sprawiedliwość dla naszej klientki, Patricii. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z jej powodu i z powodu jej rodziny, po tym wszystkim, co przeżyli w tym strasznym dniu” – powiedział Michael C. Murphy Jr., prawnik Patricii, w rozmowie z „Rolling Stone”.

Chris Brown i jego kłopoty z prawem

Wyrok zapadł w czasie, gdy Chris Brown kontynuuje trasę koncertową z Usherem, występując na stadionach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Osiem z dwunastu albumów artysty uzyskało w USA status platynowej płyty.

To jednak nie pierwszy raz, gdy nazwisko muzyka pojawia się w sądowych dokumentach. W 2009 roku został skazany za napaść na swoją ówczesną partnerkę Rihannę. Przyznał się do winy i otrzymał wyrok obejmujący prace społeczne, nakaz sądowy oraz pięcioletni okres próbny.

Muzyk mierzy się również z inną sprawą karną. Jest oskarżony o napaść na producenta muzycznego Abrahama Diawa, do której miało dojść w 2023 roku w jednym z londyńskich klubów. Brown został aresztowany w 2025 roku i usłyszał zarzut umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznał się do winy, a proces ma się rozpocząć 25 października.

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