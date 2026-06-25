Maciej Dowbor odchodzi z „Dzień Dobry TVN”. Wydał oświadczenie

Maciej Dowbor, który przez ostatnie dwa lata budził widzów stacji, ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych i wyjaśnił powody rozstania z programem.

Maciej Dowbor żegna się z „Dzień Dobry TVN”

Informacja o odejściu prezentera pojawiła się w czwartek na jego profilach społecznościowych. Dowbor opublikował emocjonalny wpis, w którym podsumował dwa lata pracy przy śniadaniowym formacie TVN.

„Przez ostatnie 2 lata witałem Was słowami 'Dzień Dobry TVN'. Dziś chcę powiedzieć 'do zobaczenia… '. To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży. Mam nadzieję, że duet, który stworzyliśmy z moją młodszą 'siostrą', Sandrą Hajduk, będziecie ciepło wspominać” – napisał.

Prezenter podziękował także swojej ekranowej partnerce Sandrze Hajduk oraz dyrektorce programowej TVN Lidii Kazen za okazane zaufanie i możliwość współtworzenia programu.

Dlaczego Maciej Dowbor odchodzi?

Jak wyjaśnił dziennikarz, decyzja nie była spontaniczna. Powodem rozstania z redakcją są plany związane z dalszym rozwojem działalności, którą od lat prowadzi wspólnie z żoną.

„W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność i to nie tylko w internecie. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji. Tak więc dziś po raz ostatni zobaczyłem się z Wami w roli prowadzącego [...]” – przekazał.

Słowa prezentera sugerują, że nowe projekty zawodowe będą wymagały od niego pełnego zaangażowania, a pogodzenie ich z codzienną pracą przy porannym programie okazało się niemożliwe.

To nie musi być ostateczne pożegnanie

Choć Maciej Dowbor kończy swoją przygodę jako prowadzący „Dzień Dobry TVN”, nie wyklucza powrotu do studia w przyszłości. Jak sam przyznał, traktuje obecne rozstanie raczej jako „do zobaczenia” niż definitywne pożegnanie.

„Mam przeczucie, że nie jest to definitywne pożegnanie. Może jeszcze zasiądę na tych kanapach — tym razem jako gość” – zakończył swój wpis.

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