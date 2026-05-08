Bonnie Tyler walczy o zdrowie. Lekarze podjęli dramatyczną decyzję

W środę poinformowano, że 74-letnia Bonnie Tyler została przewieziona do szpitala niedaleko swojego domu w Faro w Portugalii. Tam przeszła pilną operację jelit.

Bonnie Tyler w śpiączce farmakologicznej po operacji

Legendarna wokalistka trafiła do szpitala w portugalskim Faro, gdzie przeszła pilną operację jelit. Teraz rzecznik gwiazdy przekazał kolejne informacje. Lekarze zdecydowali o wprowadzeniu artystki w stan śpiączki farmakologicznej, by przyspieszyć jej rekonwalescencję.

Początkowo przekazano, że zabieg przebiegł pomyślnie, a artystka dochodzi do siebie. Dzień później rzecznik walijskiej gwiazdy ujawnił jednak nowe informacje dotyczące jej stanu zdrowia.

„Lekarze wprowadzili Bonnie w stan śpiączki farmakologicznej, aby przyspieszyć jej powrót do zdrowia” – przekazał przedstawiciel piosenkarki.

Dodał również: „Wiemy, że niepokoicie się o Bonnie i życzycie jej wszystkiego najlepszego, ale prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Wydamy dalsze oświadczenie, gdy tylko będzie to możliwe”.

Gwiazda lat 80. właśnie szykowała jubileuszową trasę koncertową

Bonnie Tyler, a właściwie Gaynor Hopkins, zdobyła światową sławę w latach 80. za sprawą przeboju „Total Eclipse Of The Heart”. Utwór błyskawicznie podbił listy przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Po ponad czterech dekadach od premiery hit wciąż cieszy się ogromną popularnością. Piosenka przekroczyła niedawno miliard odtworzeń na Spotify. Jak widać, internet potrafi zapominać o wszystkim poza przebojami z dramatycznym refrenem i cierpieniem w tonacji molowej.

Artystka zasłynęła charakterystycznym, chropawym głosem i takimi hitami jak „Holding Out For A Hero”, „It's A Heartache” czy „If You Were A Woman (And I Was A Man)”.

Mimo 74 lat wokalistka pozostawała aktywna zawodowo. Bonnie Tyler planowała pod koniec roku europejską trasę koncertową z okazji 50. rocznicy wydania przełomowego singla „Lost In France” z 1976 roku.

W najbliższych tygodniach miała wystąpić m.in. na Malcie i w Niemczech. W planach znalazły się także koncerty w Wielkiej Brytanii, Austrii, na Węgrzech, w Turcji i Rumunii.

W 2023 roku artystka została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki.

