Jest córką najpiękniejszej polskiej aktorki. Widzicie podobieństwo?

Izabella Scorupco to dla wielu najpiękniejsza polska aktorka. Choć urodziła się w Białymstoku, po rozwodzie swoich rodziców zamieszkała z matką w Szwecji, gdzie została zauważona przez reżysera Staffana Hildebaranda, który zaangażował ją do melodramatu „Nikt tak nie kocha jak my”. Po tym jej kariera nabrała szybkiego tempa. Zagrała główne role kobiecie nie tylko w rodzimych produkcjach (np. Heleny Kurcewiczównej w „Ogniem i mieczem”), ale też w głośnych filmach amerykańskich, jak „Golden Eye”, gdzie wcieliła się w Natalię Fiodorowną Siemionową czy „Granicach wytrzymałości”, gdzie pokazała się jako silna Monique Aubertine.

W latach 1996–1998 była żoną hokeisty Mariusza Czerkawskiego, z którym wzięła ślub w Waszyngtonie. W 1997 roku na świat przyszła ich córka Julia. Aktorka ma też syna – Jacoba Martina, ze swojego drugiego małżeństwa z amerykańskim PR-owcem Jeffreyem Reymondem. Obecnie jest żoną szwedzkiego przedsiębiorcy Karla Rosengrena i mieszka wraz z rodziną w Los Angeles.

Choć Scorupco wciąż pojawia się w wielu produkcjach (ostatnio w „Królowach Djursholm” na Netflix), ostatnio głośno jest także o jej dorosłej już córce Julii. 28-latka zaręczyła się po 9 latach związku.

Jest córką znanej polskiej aktorki i sportowca. Nie poszła w ich ślady

Choć Julia Scorupco Czerkawski zdecydowała się żyć z dala od blasku fleszy, wciąż dzieli się niektórymi momentami w sieci. Wiemy, że ukończyła prestiżowy Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, na którym studiowała medioznawstwo i socjologię, a obecnie pracuje w agencji marketingowej w Los Angeles. Zna też trzy języki – polski, angielski i szwedzki. Kilka miesięcy temu 28-latka dodała na Instagram kilka kadrów ze swoich zaręczyn z wieloletnim ukochanym. „Kiedy 30 twoich znajomych jedzie do Szwecji, aby świętować przesilenie letnie, naturalnie robisz im niespodziankę i mówisz im, że się zaręczyłaś!” – pisała. „Minęło 9 lat, a ja nadal kocham Cię każdego dnia bardziej” – dodała w innym poście, zwracając się do swojego narzeczonego.

W naszej galerii obejrzycie kilka kadrów, którymi podzieliła się w sieci córka aktorki i sportowca.

