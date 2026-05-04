Szokujące kulisy kolejek do lekarzy! Gwiazda ujawnia, co usłyszała

Kolejki do lekarzy od lat są tematem, który wywołuje w Polsce więcej emocji niż niejeden serialowy finał. Tym razem głos zabrała Julia Kamińska i nie owijała w bawełnę. Jej doświadczenie z NFZ brzmi jak ponury żart, tylko że niestety jest prawdziwe.

Julia Kamińska bije w polską służbę zdrowia. „Ponad 500 dni oczekiwania”

Aktorka w rozmowie z Plejadą opowiedziała o swojej próbie zapisania się do specjalisty. Szybko okazało się, że wizyta w ramach publicznej służby zdrowia to kwestia anielskiej wprost cierpliwości.

„Ostatnio zapisywałam się do gastrologa. Wyskoczyło mi ponad 500 dni oczekiwania” — powiedziała Julia Kamińska. Ponad półtora roku czekania na wizytę to liczba, która robi wrażenie nawet na tych, którzy zdążyli się już przyzwyczaić do realiów systemu.

Kamińska nie ukrywa, że w jej przypadku rozwiązanie jest stosunkowo proste – może skorzystać z prywatnej opieki medycznej. Sama jednak podkreśla, że to przywilej, na który nie każdy może sobie pozwolić.

Kogo stać na prywatne leczenie? Systemowy problem, który dotyka milionów

— Dla mnie jako dla osoby, która zarabia dobre pieniądze, nie jest to duży problem, żeby umówić się do gastrologa prywatnie — przyznaje Julia.

Problem zaczyna się tam, gdzie kończą się możliwości finansowe. — Jak sobie pomyślę o osobach, również moich znajomych, które zarabiają zwykłe, rozsądne pieniądze, to już nie jest taka zwykła sprawa — dodaje aktorka.

Słowa Kamińskiej trafiają w punkt, bo dla wielu Polaków długie kolejki do specjalistów to codzienność, a szybki dostęp do leczenia często zależy od zasobności portfela. To sytuacja, która od lat budzi frustrację i poczucie nierówności. Sama aktorka nie ma wątpliwości – to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzy się dziś polskie społeczeństwo.

