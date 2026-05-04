Mąż zabił i zbezcześcił ciało byłej miss! Szokujące kulisy zbrodni wychodzą na jaw

Brutalna zbrodnia, która wstrząsnęła Szwajcarią, wraca na wokandę wraz z nowymi, szokującymi ustaleniami śledczych. Była finalistka konkursu Miss Szwajcarii miała zginąć z rąk własnego męża, a kulisy tej sprawy są tak makabryczne, że trudno je pojąć. Uwaga, poniżej naprawdę drastyczne opisy.

Mąż „zblendował” Miss Szwajcarii. Makabryczne szczegóły zbrodni

41-letni Marc Rieben został oskarżony o zamordowanie swojej żony, 38-letniej Kristiny Joksimov – modelki i matki dwójki dzieci. Do tragedii doszło 13 lutego 2022 roku w Binningen niedaleko Bazylei. Według ustaleń prokuratury, jak podaje New York Post, bezpośrednią przyczyną eskalacji przemocy była decyzja kobiety o zakończeniu małżeństwa.

Para miała tego dnia odbyć burzliwą kłótnię dotyczącą rozwodu, opieki nad dziećmi i problemów finansowych. W jej trakcie mężczyzna miał chwycić żonę za gardło, rzucić nią o ścianę, a następnie udusić „przedmiotem przypominającym wstążkę”.

To jednak dopiero początek wstrząsających ustaleń. Z dokumentów sądowych wynika, że po zabójstwie Rieben dopuścił się brutalnego rozczłonkowania ciała. Policja wskazuje, że używał noża oraz nożyc ogrodowych, a część szczątków została poddana dalszemu zniszczeniu.

Śledczy ujawnili, że mężczyzna „ostrożnie usunął” macicę ofiary – jedyny organ wycięty z tułowia, co eksperci określili jako „celowe okaleczenie lub rytualną degradację ciała”. Części ciała miały zostać „zmiksowane” w przemysłowym blenderze i rozpuszczone w chemicznym roztworze.

Według materiałów dowodowych, w trakcie tych czynności oskarżony oglądał na telefonie filmy w serwisie YouTube.

„Chciał, żeby Kristina zniknęła”. Proces męża oskarżonego o makabrę zaczyna się w poniedziałek

Ciało Kristiny Joksimov zostało odnalezione jeszcze tego samego dnia. Makabrycznego odkrycia dokonał jej ojciec, który znalazł szczątki córki w czarnej torbie w pralni.

„Rieben uparcie twierdził, że nie wie, gdzie jest Kristina i że czasami ona po prostu odchodzi” – relacjonował znajomy pary. „Kiedy [ojciec Joksimov] otworzył czarny worek na śmieci, zobaczył jej odciętą głowę z wciąż przyklejonymi włosami” – podało źródło.

Marc Rieben, któremu w grudniu postawiono zarzut morderstwa, utrzymuje, że działał w „obronie własnej”. Jednak relacje osób z otoczenia pary rzucają nowe światło na ich związek.

„Na początku była naprawdę zakochana, ale byłam trochę zaskoczona, kiedy związała się z nim, bo zupełnie do niej nie pasował” – powiedziała przyjaciółka rodziny. „Wydawał się bardzo introwertyczny, bardzo krytyczny i momentami wręcz arogancki.

„Był wobec niej naprawdę obraźliwy, gestami, słowami, a nawet tonem głosu. … Chciał, żeby Kristina zniknęła”- dodała.

Kim była Kristina Joksimov?

Ofiara tej tragedii była dobrze znana w świecie modelingu. Zdobyła tytuł Miss Północno-Zachodniej Szwajcarii, a w 2007 roku znalazła się w finale konkursu Miss Szwajcarii. Później prowadziła własną działalność jako trenerka pokazów mody i była mentorką Dominique Rinderknecht podczas konkursu Miss Universe w 2013 roku.

Proces Marca Riebena ma się rozpocząć w poniedziałek.

