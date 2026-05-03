To jedna z najsmutniejszych piosenek wszech czasów. Powstała przez tragedię

Utwór „If You Could Read My Mind”, który powstał w 1970 roku, należy do tej drugiej kategorii i do dziś brzmi jak emocjonalny nokaut.

Dramatyczna historia powstania hitu złamanych serc

Raczej zapomniany dziś artysta Gordon Lightfoot nieoczekiwanie nawet dla samego siebie stworzył utwór, który od początku był czymś więcej niż zwykłą balladą. To osobisty zapis rozpadu związku, który szybko przerodził się w jeden z najbardziej rozpoznawalnych hymnów o rozstaniu.

Inspiracją była bolesna rzeczywistość – rozwód artysty z Britą Ingegerd Olaisson oraz samotne miesiące spędzone w pustym domu w Toronto. To właśnie wtedy powstał tekst, który do dziś trafia w najczulsze punkty. „Nie wiem, gdzie popełniliśmy błąd, ale uczucie zniknęło i po prostu nie mogę go odzyskać” – brzmi jeden z najsłynniejszych wersów tego przeboju.

Lightfoot w swojej piosence porównuje relację do filmu o duchach i taniej powieści romantycznej. Nie ma tu jednak taniego dramatyzmu, jest za to coś znacznie gorszego – poczucie pustki i niezrozumienia. To właśnie ta emocjonalna dezorientacja sprawia, że utwór pozostaje aktualny mimo upływu ponad pół wieku. Nie daje prostych odpowiedzi, nie wskazuje winnych. Pokazuje moment, w którym uczucie po prostu znika, a ludzie zostają z tym sami.

Dlaczego piosenka „If You Could Read My Mind” wciąż działa?

Piosenka szybko zdobyła ogromną popularność. W 1970 roku zajęła pierwsze miejsce na kanadyjskiej liście przebojów, a w kolejnych miesiącach podbijała także inne rynki.

Z czasem stała się jedną z najczęściej coverowanych ballad o rozstaniu. Simon Le Bon wskazywał ją jako inspirację przy tworzeniu kultowego przeboju „Save a Prayer” zespołu Duran Duran. Swoją interpretację nagrał także Neil Young w 2014 roku, inspirując się brzmieniem historycznej kabiny nagraniowej należącej do Jacka White'a. Ten cover uchodzi za jedną z najbardziej osobistych wersji utworu.

Dlaczego ta piosenka wciąż działa? Bo mówi o czymś, co ludzie od lat próbują zrozumieć i zwykle im się to nie udaje. O momencie, w którym relacja się kończy, choć nikt do końca nie wie dlaczego. „If You Could Read My Mind” nie starzeje się, bo emocjonalny dystans i rozpad uczuć nie mają daty ważności. Lightfoot zamienił własny ból w coś uniwersalnego. Najwyraźniej zrobił to na tyle dobrze, że po ponad 50 latach nadal trudno przejść obok tej piosenki obojętnie.

Czytaj też:

Nie żyje ostatnia gwiazda The Ronettes. To koniec epokiCzytaj też:

Wszyscy znają ten refren. Niewielu wie, o czym naprawdę opowiada