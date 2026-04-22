Hymn Męskiego Grania 2026 już jest! Ten skład może zaskoczyć wszystkich

Co roku budzi emocje, co roku wywołuje dyskusje i co roku ustawia muzyczne lato w Polsce. Hymn Męskiego Grania 2026 właśnie ujrzał światło dzienne, a jego brzmienie ma poruszyć nie tylko nogi, ale i głowę.

„Nareszcie” – taneczny hymn Męskiego Grania, ale z nutą refleksji

Tegoroczny utwór to wyraźne połączenie energii i emocji. Artyści podkreślają, że zależało im na stworzeniu kompozycji, która będzie jednocześnie taneczna i melancholijna. Za hymn odpowiada trio: Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. To połączenie trzech różnych wrażliwości, które finalnie stworzyło spójną, ale nieoczywistą całość.

Zalia, która debiutuje w Orkiestrze Męskiego Grania, zwraca uwagę na emocjonalny charakter piosenki i jej kontrastowe brzmienie. Igor Herbut, obecny przy nagraniu hymnu drugi rok z rzędu, podkreśla, że każdy z artystów wniósł do projektu autentyczność i własny styl. Z kolei Vito Bambino, który pojawia się w tym składzie już po raz trzeci, zapowiada muzyczne niespodzianki.

Męskie Granie 2026 – sześć miast i wielkie powroty

Siedemnasta edycja trasy obejmie sześć polskich miast. Na koncertowej mapie znalazły się Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków oraz Warszawa. W każdym z tych miejsc, poza występami Orkiestry, zaplanowano także specjalne projekty muzyczne.

Jednym z najgłośniejszych punktów programu będzie reaktywacja zespołu Republika w ramach projektu „Moja krew, twoja krew”. Na scenie pojawi się także duet PRO8L3M, który zmierzy się z twórczością Kazik Staszewski. Nie zabraknie również koncertu zespołu Kult, znanego z charakterystycznej energii i bezkompromisowego stylu. Szczególne miejsce zajmie projekt „Grechuta 2.0” przygotowany przez Igora Herbuta.

Organizatorzy stawiają w tym roku także na muzyczne ukłony w stronę legend. W programie znalazły się projekty inspirowane twórczością Andrzej Zaucha oraz Stanisław Soyka. Na scenie ponownie zobaczymy także Sistars oraz Coma. Fani cięższych brzmień również znajdą coś dla siebie — w oryginalnym składzie powróci Acid Drinkers.

Czytaj też:

