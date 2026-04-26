To według naukowców najweselsza piosenka świata. Masz gorszy dzień? Włącz ten utwór!

To nie jest kolejny internetowy ranking oparty na nostalgii i sentymentach. Tym razem do gry wkroczyła nauka. Bez większych wątpliwości wskazała… najweselszy utwór wszech czasów.

„Don’t Stop Me Now” zespołu Queen numerem jeden. Nauka nie ma wątpliwości

Zdaniem naukowców jest nim „Don’t Stop Me Now” zespołu Queen. Za tym wyborem stoi dr Jacob Jolij, neurobiolog z Uniwersytetu w Groningen, który w 2015 roku postanowił sprawdzić, czy radość w muzyce da się zmierzyć. Zamiast polegać na gustach słuchaczy, przeanalizował setki piosenek, biorąc pod uwagę konkretne parametry.

Kluczowe okazały się tempo, tonacja oraz warstwa tekstowa. Na tej podstawie powstał specjalny wzór matematyczny, który pozwolił ocenić, jak bardzo dany utwór wpływa na poczucie szczęścia.

„Don’t Stop Me Now” łączy w sobie wszystko, co według naukowców odpowiada za pozytywne emocje. Szybkie tempo na poziomie ok. 150 BPM, energetyczny i radosny tekst oraz charakterystyczne harmonie wokalne sprawiają, że mózg odbiera utwór jako wyjątkowo stymulujący i euforyczny. To właśnie takie połączenie czynników sprawia, że piosenka wywołuje natychmiastowy zastrzyk energii i poprawia nastrój.

Wzór na szczęśliwą piosenkę istnieje. Te przeboje też wywołują uśmiech

Analizy pokazują, że najweselsze utwory mają zwykle tempo w granicach 140–150 uderzeń na minutę, czyli wyraźnie szybsze niż przeciętne piosenki pop. Do tego dochodzą durowe tonacje oraz optymistyczne teksty. Takie połączenie sprzyja uwalnianiu dopaminy w mózgu, co sprawia, że słuchacz odbiera utwór jako radosny i dodający energii.

W przypadku „Don’t Stop Me Now” wszystkie te elementy zagrały idealnie. I najwyraźniej nie tylko dla fanów Queen, ale także dla nauki.

Na liście dr. Jacoba Jolija znalazło się więcej znanych hitów. Wśród wyróżnionych utworów pojawiła się między innymi „Dancing Queen” zespołu ABBA. Piosenka z lat 70. została doceniona za swoją strukturę, która jednocześnie zaskakuje i buduje poczucie lekkości. Brzmienie kojarzone z latem i wolnością dodatkowo wzmacnia pozytywny odbiór.

Na liście przebojów pozytywnie zakręconych znalazły się również takie hity jak „Good Vibrations” The Beach Boys, „Uptown Girl” Billie Joel, „Eye of the Tiger” Survivor, „I’m a Believer” The Monkees, „Girls Just Wanna Have Fun” Cyndi Lauper, „Livin’ on a Prayer” Jon Bon Jovi, „I Will Survive” Gloria Gaynor, czy „Walking on Sunshine” Katrina & The Waves.

