Mocne wyznanie Felicjańskiej. „Bardzo tych pieniędzy potrzebowałam”

Udział w reality show miał być tylko kolejnym medialnym projektem. Okazał się czymś znacznie ważniejszym. Ilona Felicjańska wraca wspomnieniami do „Królowej przetrwania” i nie ukrywa, że decyzja o występie była dla niej przełomowa„ także finansowo.

„Powiedziałam za mało”. Ilona Felicjańska o pieniądzach za „Królową przetrwania”

W najnowszej edycji reality-show pojawiły się m.in. Karolina Pajączkowska, Dominika Rybak i Monika Jarosińska. Wśród uczestniczek znalazła się również Ilona Felicjańska, która objęła funkcję liderki drużyny „Bombowych bab”. Zaproszenie do „Królowej przetrwania” otrzymała tuż po zakończeniu rocznej terapii zamkniętej w ośrodku chrześcijańskim. Początkowo nie była przekonana do powrotu na medialny świecznik, jednak ostatecznie zdecydowała się na udział.

W rozmowie z Plotkiem celebrytka zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące wynagrodzenia za udział w show. „Wiesz co, w tym momencie wiem, że powiedziałam zdecydowanie za mało, ale tak. No to jest program, za który dostaje się pieniądze, tylko nigdy nie wiesz, jaka to jest kwota wystarczająca”.

Jednocześnie przyznała, że otrzymane pieniądze miały dla niej ogromne znaczenie. „Dla mnie była to kwota, która pomogła mi stanąć na nogach, bo ja kolejny raz uciekłam z relacji z mężczyzną bez niczego, ale uciekłam żywa".

Najbardziej dochodowa reklama? Zaskakująca odpowiedź

W rozmowie z Marcinem Wolniakiem w „Galaktyce Plotek” celebrytka wróciła też do swojej najbardziej opłacalnej współpracy reklamowej.

„Taka reklama, która bardzo mi pomogła, [...] to były plasterki przyklejane na ramię. I to był taki moment, kiedy tak bardzo tych pieniędzy potrzebowałam” — przyznała. Celebrytka, która jak wiadomo, przez długi czas borykała się z uzależnieniem, podkreśli, że w tamtym czasie była trzeźwa, a to, że dobre propozycje przychodzą właśnie w takich momentach, uznała za kolejny znak na swojej nowej drodze życia.

