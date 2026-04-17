Nadchodzi Festiwal w Opolu. Oni mają szansę na „Debiuty” 2026

Opole znów rozbudza marzenia młodych artystów, a stawka jest wyższa niż zwykle. Dla wielu udział w opolskich „Debiutach” może być momentem, który na dobre zmieni ich muzyczną przyszłość.

Festiwal w Opolu 2026. Do „Debiutów” zgłosiło się ponad 300 wykonawców

Konkurs „Debiuty” podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu od lat uchodzi za jedną z najważniejszych scenicznych szans dla początkujących wykonawców. To właśnie tutaj wielu artystów stawia swoje pierwsze kroki przed szeroką publicznością.

W rywalizacji mogą wziąć udział zarówno soliści, jak i zespoły, ale pod jednym warunkiem — ich dorobek fonograficzny nie może przekraczać jednego albumu lub w ogóle nie mogą mieć go na koncie. Regulamin wyklucza także tych, którzy wcześniej występowali już w „Debiutach”. Dzięki temu, co roku widzowie dostają zupełnie nowe twarze i świeże brzmienia.

Droga do Opola nie była łatwa. Do tegorocznej edycji zgłoszono aż 368 propozycji. Rada artystyczna wybrała spośród nich dwudziestu wykonawców, którzy zakwalifikowali się do przesłuchań na żywo. To właśnie oni zaprezentują swoje autorskie utwory 17 kwietnia 2026 roku w Warszawie. Tam rozstrzygnie się, kto dostanie bilet na legendarną opolską scenę.

Kto „zadebiutuje” na opolskim festiwalu? Pełna artystów zakwalifikowanych do przesłuchań na żywo

Ewelina Ross – „Oprócz złości i miłości”

Zespół Potock – „Lewituję”

Zespół Zoya – „Księżycowy motel”

Karolina Charko – „Hamak”

Jacko Brango – „Inaczej nie umiem”

Zespół Motyle – „Nieistotne”

Peter Prentygast – „Kochać to żyć”

Justyna Michałka „Lichy” – „Naprzód”

Martyna Baranowska – „Serce”

Arek Borzdyński – „Klinika”

Gabor – „Kochaj mnie”

Filip Mizia z zespołem – „Słowami ojca”

Julia Wasilewska – „Chciałabym Ci powiedzieć”

Ola Kędra – „Bój się Boga, dziewczyno”

Zespół Birch – „Dziś już wiem”

Iga Jaworska – „Czemu pozwoliłaś kochać?”

Antek – „Taki ktoś”

Sara Girgis – „Mięknę”

Michał Grobelny – „Notka”

Adam Sikorski – „W moim pokoju”

Kiedy oglądać finał opolskiego konkursu „Debiuty”

Finał konkursu „Debiuty” zaplanowano na 4 czerwca 2026 roku w Opolu. To wtedy wyłonieni wcześniej uczestnicy zawalczą o dwie najważniejsze nagrody. Jury przyzna Nagrodę im. Anny Jantar o wartości 30 tys. zł brutto. Z kolei publiczność wybierze swojego faworyta, który otrzyma 20 tys. zł brutto.

Dla młodych artystów to nie tylko finansowe wsparcie, ale przede wszystkim ogromna szansa na zaistnienie w branży, bo jak wiadomo, jeden występ w Opolu potrafi zrobić więcej niż lata pracy w studiu.

