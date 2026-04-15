Mocne słowa Marii Pakulnis o Kościele. „To jest okrutne i nieludzkie”

Maria Pakulnis w najnowszym wywiadzie nie owija w bawełnę i jasno stawia sprawę: prawo do miłości nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom. Tym bardziej kościelnym, uważa aktorka.

Maria Pakulnis ostro o Kościele. „Co to ma wspólnego z Bogiem?”

Aktorka w rozmowie z magazynem „Replika” odniosła się do sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz stanowiska Kościoła katolickiego. Jej wypowiedzi są jednoznaczne i krytyczne wobec instytucji, która – jej zdaniem – wywiera zbyt duży wpływ na życie społeczne.

„Jego przedstawiciele chcą ustanawiać reguły dla wszystkich, a sami je łamią. Co to wszystko ma wspólnego z Bogiem, z wiarą, z byciem dobrym człowiekiem? Nikt nie ma prawa dyktować drugiemu człowiekowi, jak i z kim ma żyć. Jak prowadzić swoje życie” — powiedziała.

Związki partnerskie i równość małżeńska. Pakulnis mówi wprost

W wywiadzie Pakulnis wyraźnie opowiedziała się za prawem do zawierania związków partnerskich oraz małżeństw przez osoby tej samej płci. Podkreśliła, że obecne regulacje są krzywdzące dla par, które funkcjonują razem na co dzień, ale formalnie pozostają dla siebie obce.

„Jeżeli ludzie żyją ze sobą pod jednym dachem i mają tylko siebie — to jest czymś nieuczciwym, że są w świetle prawa obcymi dla siebie ludźmi. To jest okrutne i nieludzkie. Dla mnie człowiek żyjący w jakimś zamknięciu, w jakiejś jednej doktrynie ukształtowanej często przez Kościół, fałszywej, jest po prostu hipokrytą” — stwierdziła.

Aktorka nie ma też wątpliwości co do potrzeby wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej. „A dlaczego nie równość małżeńska? Jakie są powody? [...] Jeśli spotykasz człowieka, z którym chcesz przejść życie, z którym się nawzajem odnajdujecie, to dlaczego nie macie dostać pełni praw?” — zaznaczyła.

