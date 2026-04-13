Baron z Afromental miał wypadek! Mężczyzna w szpitalu

Aleksander Milwiw-Baron najbardziej znany jest polskiej widowni z tego, że jest członkiem zespołu Afromental. Jest też multiinstrumentalistą, grającym na saksofonie, fortepianie czy gitarze elektrycznej. Grał też w kilku filmach i serialach, między innymi w "39 i pół", "Och, Karol 2" czy "Śniadanie do łóżka". Polacy kojarzyć go mogą również z takich programów jak "The Voice of Poland", "Bitwa na głosy" czy "The Voice Kids".

W 2024 roku Baron poślubił Sandrę Kubicką, fotomodelkę, z którą ma syna Leonarda. Para rozstała się w marcu 2026 roku. Wcześniej muzyk związany był między innymi z Aleksandrą Szwed, Blanką Lipińską czy Julią Wieniawą.

Aleksander Milwiw-Baron z Afromental miał wypadek. Co się stało?

Informację o wypadku Barona podał w poniedziałek 13 kwietnia portal TVN Warszawa, jednak miało dojść do niego już dzień wcześniej, w niedzielę 12 kwietnia, około godziny 18:00 na granicy Konstancina-Jeziorny i Słomczyna.

Aleksander Milwiw-Baron miał kierować samochodem marki Jetour i zderzyć się z prowadzącym motocykl firmy Yamaha mężczyzną.

– 42-letni kierujący samochodem osobowym uderzył w 37-latka poruszającego się motocyklem. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala. Kierowca auta był trzeźwy. Funkcjonariusze pracujący na miejscu sporządzili dokumentację – przekazała w rozmowie z portalem komisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policja prowadzi dalsze czynności w sprawie. Na tę chwilę żaden z kierujących biorących udział w wypadku nie usłyszał zarzutów.

