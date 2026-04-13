„Taneczny gruz” zamiast „Tańca z Gwiazdami”? Słowa Pavlović wywołały burzę

W najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zaprezentowali tango do utworu „Bad Romance” Lady Gagi. Ich występ nie przekonał wszystkich jurorów, którzy przyznali parze łącznie 24 pkt.

Chłodna Iwona Pavlović. Burza po „Tańcu z Gwiazdami”

Najostrzej wypowiedziała się Iwona Pavlović. Jej komentarz nie pozostawił złudzeń. „Nie za bardzo taka fajna rama, taki taneczny gruz trochę, ale bawisz nas wszystkich. [...] Gwiazdom się wydaje, że się poprawiają z odcinka na odcinek. Nie, nie poprawiają się wszyscy, niektórzy uczą się większej ilości kroków, ale technicznie nie jest to tak dobrze wykonane”

Po emisji odcinka w sieci natychmiast zawrzało. Internauci nie tylko zakwestionowali punktację, ale przede wszystkim ostro skrytykowali słowa jurorki.

„Ostro przegięła”. Widzowie nie zostawili na jurorce suchej nitki

W komentarzach pojawiły się głosy wsparcia dla uczestnika i wyraźne oburzenie. „Nie zgadzam się z ocenami. Dziś zatańczył naprawdę super. Samba i rumba dziś były na niższym poziomie. Nie wiem, dlaczego tak jest oceniany, może dlatego, że ogromne wsparcie mają od widzów”

„Piotrek, ty jesteś naszym narodowym słońcem, nie zmieniaj się i baw się tańcem”, „Komentarz Pani Iwony niestosowny, nie zgadzam się, widać ogromną zmianę u Piotra”, „Szczerze, nie podoba mi się to, jak jest traktowany Piotrek. Mam wrażenie, że w każdym odcinku robi się z niego żarty, a przecież widać, ile pracy i serca w to wkłada. Naprawdę się stara i zasługuje na więcej szacunku”, „Chyba trochę zabrakło kultury w wypowiedzi”, „Ostro przegięła” – czytamy w komentarzach pod fragmentem nagrania.

W szóstym odcinku „Tańca z gwiazdami” pożegnaliśmy dwie pary. Para numer 7 Kamil Nożyński i Izabela Skierska decyzją jurorów odpadła w dogrywce, która rozpoczęła program. Para numer 8 Izabella Miko i Albert Kosiński odpadła na koniec po zsumowaniu głosów jurorów i widzów.

Czytaj też:

